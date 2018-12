Glutensiz Kafe ile İlk Defa Yemekleri Tadıyorlar

07 Aralık 2018 Cuma 11:37



Glutensiz kafe ile ilk defa yemekleri tadıyorlarGAZİANTEP - Tahılların içindeki glutene hassasiyetleri nedeniyle her gıdayı gönüllerince tadamayan çölyak hastaları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Glutensiz Bir Başka" ismiyle hizmete açılan kafe de yiyemedikleri birçok yiyeceği ilk defa tadıyor. Zihinsel engellilerin çalıştığı kafede hastalar, pizzadan, pasta ve çiğ köfteye kadar 300 çeşit glütensiz gıdayı tüketebilmenin keyfini sürüyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahılların içerisindeki glutene hassasiyetleri nedeniyle her lezzeti gönüllerince tadamayan çölyak hastaları için Glutensiz gıda üretiminin yanı sıra dezavantajlı bireylerin meslek edinmesi ve istihdamına katkı sağlayacak Glutensiz Bir Başka kafe açıldı." Türkiye 'de bir ilk"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Gültekin Serdar Tolay, kafenin Türkiye'de ilk defa korumalı iş yeri kanununa göre açıldığını belirterek, "Glutensiz Bir Başka Kafe Çölyak hastaları için açılmış olan ve diğer vatandaşlarımızın da faydalanabileceği bir kafedir. Engelsiz bir kent oluşturmayı hedefliyoruz. Bunlardan birisi olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İşkur işbirliği ile bu tesisi kurduk. Bu hastalığın tedavisi sadece bu insanlarımızın glütensiz olarak beslenmesidir. Glutensiz gıdalar ise günümüz şartlarında maalesef yaygın olarak bulunmuyor. Bunun sonucunda böyle bir tesisin bu bölgede ve Türkiye'de ilk defa kurulması için çalışmalar yaptık. ve ilk defa korumalı iş yeri kanununa göre açılmış olan bu tesisi açtık" dedi."9 engelli vatandaş çalışıyor"Açılan glutensiz kafede 9 zihinsel engelli vatandaşın çalıştığını belirten Tolay, "Bu tesisin en büyük özelliği ise 9 tane zihinsel engelli kardeşimizin burada çalışıyor olmasıdır. Bununla birlikte diğer engelli vatandaşlarında önü açılmış oluyor. Dolayısıyla biz hem engellileri istihdam etmiş oluyoruz hem de kentteki Çölyak hastalarının bu ürünlere kolayca ulaşılabilirliğini sağlıyoruz" şeklinde konuştu."300 çeşit yemek çıkıyor"Gulutensiz olarak 300 çeşit yemek çıktığını belirten Tolay, "Bu kafede 300 çeşit yemek çıkıyor. Bununla ilgili gerekli eğitimleri şeflerimiz aldı. Burada 300 çeşit glütensiz olarak yemekler yapılıyor. Bu hastalar doğum günü kutlayamazlardı. Biz şimdi sipariş alıyoruz. ve glütensiz olarak pasta yapıp ya gönderiyoruz ya da kafemizde kutluyoruz" ifadelerini kullandı.Glutensiz çiğ köfteSerdar Tolay Çölyak hastalarından birinin ilk defa çiğ köfte yediğini ifade ederek, "Bu kafede ilk defa bir çocuğu çiğ köfte yerken gördüm. Aile yiyor ama çocuğu ilk defa yerken şahit olduk. Çocuk çok mutlu oluyor ama aile ondan daha çok mutlu oluyor. O an görülmeye değerdi" diye konuştu.Kafeye gelen çölyak hastaları ise, sık sık geldiklerini belirterek, daha önceleri yemeklerden birçoğunu yiyemediklerini, bazı yemekleri ilk defa glütensiz kafede yediklerini ve bundan çok mutlu olduklarını söylediler.