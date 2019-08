GM 9 Pro ile En Kaliteli "An"ları Bayramda da Yakala!



General Mobile'ın yıldızı GM 9 Pro, üstün özellikleriyle bayramda keyifli zaman geçirmek isteyen aile üyelerinin elinden düşmeyecek. Avantajlı fiyatıyla da dikkat çeken GM 9 Pro'ya tavsiye edilen satış fiyatı olan 1.799 TL'ye www.generalmobile.com üzerinden ve yetkili satış noktalarından ulaşılabiliyor.



Kalitesi DxOMark tarafından onaylanan, fotoğraf performansından 91 puan, Video Görüntü Sabitleme (EIS)'den ise 90 puan alarak, ilk günden global markaların üst segment ürünlerini geride bırakan GM 9 Pro; bayramın tadını doyasıya çıkarmak ve bayramın en güzel anlarını ölümsüzleştirmek isteyen kullanıcıların elinden düşmeyecek.



Yapay zeka ile güçlendirilmiş; 12MP ve 8MP'lik çift kameraya sahip GM 9 Pro'nun Android One kapsamında sunduğu ayrıcalıklardan biri olan 'Google Fotoğraflar' uygulaması ile hafıza sorunu olmayan fotoğraf tutkunu aile üyeleri en tatlı bayram anlarını sevdikleri ile dilediğince paylaşacak.



Bayramda yeni yerler keşfeden ya da ailesiyle doyasıya vakit geçirenlerin bayram keyfi; GM 9 Pro'nun 3800 mAh pili ile yüksek pil kapasitesi ile kesintiye uğramıyor.



Ayrıca, bayram akşamlarında müzik dinlemek veya video izlemek isteyenler; GM 9 Pro'lular telefonun Dolby Atmos ve çift hoparlörü ile üç boyutlu ses deneyimine; her an ulaşabiliyor ve 20 saate kadar kesintisiz video izleme olanağının tadını çıkarıyor.



Uzun bayram yolcuklarına heyecan katmak isteyen GM 9 Pro kullanıcıları ise telefonun 4GB RAM ve 64GB dahili hafızası ile en zorlayıcı oyunlarda bile nefes kesen performansla bayrama yaraşır bir deneyim yaşıyor.



En güncel teknolojileri ulaşılabilir fiyatlarla tüketicilerine sunan General Mobile'ın yıldızı GM 9 Pro; tek tuşla 4K video kaydı yapabilmesi; video kaydı sırasında el ve hareket titreşiminden oluşan bulanıklığı azaltan video stabilizasyon teknolojisine (Electronic Image Stabilization) sahip olması ve bokeh modu sayesinde stüdyo kalitesinde portre fotoğraflarının çekilmesine olanak sağlayan özellikleri sayesinde kullanıcılar bayram sürprizlerine hazırlıklı oluyor.



Bayramın keyfini doyasıya çıkarmak için GM 9 Pro'ya sahip olmak isteyen kullanıcılar telefona www.generalmobile.com üzerinden ve yetkili satış noktalarından tavsiye edilen satış fiyatı olan 1.799 TL'ye ulaşabiliyor.

Kaynak: Teknotalk.com