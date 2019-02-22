Gm Ariv Elektrikli Bisikletleri Avrupa'da Satışa Sunuluyor

GM ARIV elektrikli bisikletleri Avrupa
'da ilk kez satışa sunuluyor
Bisiklet sever Avrupa Pazarına e-bisiklet olarak GM ARIV modeli ile giriyor.
GM, geçtiğimiz yıl "Ariv" markası altında piyasaya sürdüğü kompakt ve katlanan elektrikli bisikletleri resmen başlattı. Otomobil üreticisi isim konusunda ise 10 bin dolarlık bir yarışma başlatmış ve sonuçta "Ariv" ismi kullanılmıştı.
Her iki model de, sıfırdan inşa edilmiş özel GM motorları tarafından desteklenmektedir ve dört seviye güçle 15,5 mil/ saat hıza ulaşabilir. Pillerinin tam olarak şarj olması yaklaşık 40 saat sürüyor ve 40 mil – yaklaşık 65 km bir menzile sahip.
Şirket ürünleri Michigan
ve Oshawa ve Ontario
'da bu işim mühendisliğini ve tasarımını gerçekleştirmiş olsa da, İlk olarak Almanya
, Belçika
ve Hollanda
'da satışa sunacak.
Ariv Meld adlı kompakt e-bisiklet, 2.750 Avro ile 2.800 Avro (yaklaşık 3.200 Avro) arasında bir fiyatla, iki tekerleği katlana model olan Ariv Merge adlı katlanan e-bisiklet, 3.350 ila 3.400 €. Her iki modelde ön sipariş için hazır durumda. 2019'un ikinci çeyreğinde teslimatlar başlayacak.
Ariv Meld
Ariv Merge
GM
Avrupa, Teknoloji
Kaynak: Teknotalk.com