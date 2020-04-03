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GM ve Honda, İki Yeni Elektrikli Araç Üretimi için İş Birliği Yapıyor

General Motors ve Honda yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, elektrikli araç üretimi için iki firmanın güçlerini birleştirdiği belirtildi.

03.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:50
GM ve Honda, İki Yeni Elektrikli Araç Üretimi için İş Birliği Yapıyor
General Motors ve Honda yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, elektrikli araç üretimi için iki firmanın güçlerini birleştirdiği belirtildi. Tasarlanan yeni elektrikli aracın Honda ismiyle piyasaya sürüleceği ve üretiminde General Motors aktarma ekipmanları kullanılacağı söylendi.

Otomobil sektörünün Corona virüsü salgınından ne derece olumsuz etkilendiği göz önüne alındığında, General Motors ve Honda tarafından yapılan açıklama otomobil severler tarafından şaşırtıcı bulundu.

General Motors firması, Corona virüsünün yayılmaya başlamasıyla eş zamanlı olarak tanıtımını gerçekleştirdiği Cadillac Lyriq elektrikli modeli, GMC Hummer iki elektrikli modeli ve yeni Chevy Bolt model araçlarının piyasaya çıkış tarihlerini ertelemek durumunda kalmıştı.

Her iki firma Corona virüsü etkisi nedeniyle ABD ve diğer ülkelerde bulunan fabrikalarını kapatmıştı. Bununla birlikte otomobil satışlarında da ciddi oranda bir düşüş yaşandığı paylaşılmıştı. Durumun otomobil sektörü için daha da kötü bir hâl alacağı söylenirken, Honda ve General Motors tarafından yapılan yeni elektrikli araç üretimi açıklaması bu söylentileri yalanlar nitelikte oldu.

Yeni Elektrikli Aracın 2024 Yılında Piyasaya Sürülmesi Planlanıyor

Otomobil üreticilerinin tamamen elektrikli araç üretimine geçiş için bütün kaynaklarını kullanarak bu yönde çalışmalar gerçekleştirdikleri söyleniyor.

İç ve dış tasarımları Honda tarafından gerçekleştirilen elektrikli araçlar, General Motors firmasının Kuzey Amerika tesislerinde üretime alınacak. GM OnStar güvenlik hizmetlerinin de sunulacağı yeni elektrikli araçların 2024 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: General Motors, Koronavirüs, Honda, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››GM ve Honda, İki Yeni Elektrikli Araç Üretimi için İş Birliği Yapıyor - Haberler

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