Gmail uygulamasını iPhone'da kullananlar için bu ayar artık var.Gmail'in iPhone Uygulaması Resimleri Artık Otomatik Yüklemeyecek. Bu ayarı yapmak 2013'te kaldırılmıştı. iPhone Gmail Uygulamasında Resimlerin Otomatik Olarak Yüklenmesini Engelleme Nasıl Yapılır?Gmail'in e-postanıza gönderilen resimleri telefonunuza otomatik olarak yüklemesini istemiyorsanız, artık bu ayar mevcut. Kullanıcılar görüntüleri otomatik olarak yüklenmesini artık engelleyebilir.Gmail kullanıcıları artık iPhone uygulamasında görüntülerin otomatik olarak yüklenmesini engelleyebilir. Google , mesajların izlenmesini durdurmayı isteyenler veya posta kutularına gönderilen harici görüntüleri görmelerini engelleyen bir seçeneği sunan güncellemesini App Store'a yükledi.iPhone Gmail Uygulamasında Resimleri Otomatik Yüklemesini Engelleme Nasıl Yapılır?Gmail ayarlarında hesabınızı seçtikten sonra Görüntülere gidin, "Harici görüntüleri göstermeden önce sor"u seçin. Bu arada Gmail Android kullanıcıları bir süredir bu ayarı zaten kullanıyor.Gmail Ayarlar,Gmail Hesabınızı seçin,Images altında,"Ask before displaying external images".Hatırlatmakta fayda var, Gmail 2013 yılında varsayılan olarak bunu yapmayı bırakmıştı. O yıl e-posta sağlayıcıları, kötü amaçlı yazılımların yayılmasını engellemek için bazı eklentilerin görüntülenmesini yasaklamıştı. Gmail bunun yerine kendi proxy sunucuları üzerinden görüntüleri sunmayı tercih etti. Bu andan itibaren gelen tüm görüntüler, videolar, resimler otomatik olarak gösterilmeye başlandı.HONG KONG, HONG KONG – November 27: A woman using an Macbook Pro as she uses Google Gmail on November 27, 2017 in Hong Kong, Hong Kong. (Photo by studioEAST/Getty Images)Bu görüntüleri varsayılan olarak engellemeyi seçmediyseniz, "Display images below" bu ayar zamanla Gmail arayüzünden kaldırıldığını fark ettiğinizde iş işten geçmişti.Gmail'de Otomotik görüntüleri devre dışı bırakmak bir çok kötü amaçlı yazılımın etkilerinden kurtulmanın yanında, güvenilmez bağlantıları kontrol etmek açısından da faydalı. Elektronik postalarınızın daha hızlı yüklenmesini, daha az veri tüketimini ve hatta akıllı telefonunuzun pil gücünden tasarruf etmenize yardımcı olabileceğini söylemiyorum bile…Bu nedenle tüm bunlara ihtiyacı olanlar için Gmail iPhone uygulamasında artık bu ayar mevcut. Uygulamanın güncel sürümünü yüklemeyi unutmayın…Gmail AppStore