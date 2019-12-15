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GMG Kastamonuspor: 0-2

STAT: Gençlik MerkeziHAKEMLER: Sinan Dereci, Ali Rıza Öztürk, Kenan ÖzcanBİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet- Onur (Dk.74 Cihan), Yiğitcan, Kadir Bekmezci, Serdar, Cengizhan, Fırat, Hebat, Kadir Taşoğlu, Ömer Faruk Aydemir (Dk.62 Selim), Muhammed (Dk.

15.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:12GMG Kastamonuspor: 0-2

STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Sinan Dereci, Ali Rıza Öztürk, Kenan Özcan

BİREVİM ELAZIĞSPOR:  Ahmet- Onur (Dk.74 Cihan), Yiğitcan, Kadir Bekmezci, Serdar, Cengizhan, Fırat, Hebat, Kadir Taşoğlu, Ömer Faruk Aydemir (Dk.62 Selim), Muhammed (Dk.46 Eren)

GMG KASTAMONUSPOR: İsmail- Özgür İleri, Doğanay, İlyas, Metincan (Dk.81 Yusuf), Harun (Dk.80 Alican), Birkan, Hakkı, Özgür Yılmaz, Ömer Gür (Dk.55 Berkay), Hakan

GOLLER:  Dk.40 Doğanay, Dk.55 Metincan  ( )

KIRMIZI KART: Dk. 65 Kadir Taşoğlu ( )

SARI KARTLAR:  Onur, Hebat, Yiğitcan, Eren  (Elazığspor), İlyas, Doğanay  (Kastamonuspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 17'nci haftasında Birevim Elazığspor, sahasında GMG Kastamonuspor'a 2-0 mağlup oldu.

37'nci dakikada Doğanay'ın ceza sahasından sert şutunu, kaleci Ahmet kontrol etti.

40'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Doğanay'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

55'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Metincan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi : 0-2.

Karşılaşma GMG Kastamonuspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.


- Elazığ

Kastamonuspor, Rıza Öztürk, Ahmet Onur, Elazığspor, Spor

Kaynak: DHA

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