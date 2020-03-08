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GMG Kastamonuspor-Ankara Demirspor: 1-1

STAT: GaziHAKEMLER: Hasan Kaçar (xx), Birtan Yavuz (xx), Ramazan Ufuk Avdaş (xx)GMG KASTAMONUSPOR: Sefa (xx)-, Recep (xx), Özgür İleri (xx), Doğanay (xxx) (Dk.81 Alican x), İlyas (xx), Metincan (xx), Harun (xx) (Dk.71 Hakkı Can x) (Dk.

08.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:09
GMG Kastamonuspor-Ankara Demirspor: 1-1

STAT: Gazi

HAKEMLER: Hasan Kaçar (xx), Birtan Yavuz (xx), Ramazan Ufuk Avdaş (xx)

GMG KASTAMONUSPOR: Sefa (xx)-, Recep (xx), Özgür İleri (xx), Doğanay (xxx) (Dk.81 Alican x), İlyas (xx), Metincan (xx), Harun (xx) (Dk.71 Hakkı Can x) (Dk. 78 Birkan x), Faruk (xx), Özgür Yılmaz (xx), Ömer (xx), Hakan (xx)

ANKARA DEMİRSPOR: Emre (xx)-, Kamil (xx), Çağrı (xx), Hasan (xx) (Dk.71 Hakan x), Mustafa Kayabaşı (xx) (Dk. 68 Ayberk x), Süleyman (xx) (Dk.90 Barış ) Serdar (xxx), Ahmet  (x), Celal (xx), Taner (xx), Mustafa Tahir Babaoğlu (xx)

GOLLER: Dk. 29 Doğanay (GMG Kastamonuspor ) Dk. 5 Serdar (Ankara Demirspor)

SARI KARTLAR: Hakan, Recep  (GMG Kastamonuspor) Ahmet, Celal, Kamil, Süleyman, (Ankara Demirspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 79 Taner (Ankara Demirspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta GMG Kastamonuspor, sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

5'nci dakikada Başkent ekibinin atağında, Süleyman sağdan ceza sahasına girdi. Kale içinde bomboş pozisyonda Serdar'ı gördü. Serdar'a boş kaleye topu göndermek kaldı. 0-1

28'nci dakikada GMG Kastamonuspor atağında, Doğanay ceza sahasına topla buluştu. Şık çalımlarla ceza sahasına girdi. Sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

Karşılaşma 1-1 beraberlik ile sona erdi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ankara Demirspor, Kastamonuspor, Özgür İleri, Spor
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