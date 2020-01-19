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GMG Kastamonuspor-Kırşehir Belediyespor: 1-0

STAT: GaziHAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Salim Şanlıer (xx), Dinan Bilen (xx)GMG KASTAMONUSPOR: İsmail (xx)-, Recep (xx), Özgür İleri (xx), Doğanay (xx) (Dk.79 Alican x), Metincan (xxx), Harun (xx), Yusuf (xx) (Dk.87 Hakkı Can x) Faruk (xx), Özgür Yılmaz (xx), Ömer (xx) (Dk.

19.01.2020 16:41 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:41GMG Kastamonuspor-Kırşehir Belediyespor: 1-0

STAT: Gazi

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Salim Şanlıer (xx), Dinan Bilen (xx)

GMG KASTAMONUSPOR: İsmail (xx)-, Recep (xx), Özgür İleri (xx), Doğanay (xx) (Dk.79  Alican x), Metincan (xxx), Harun (xx), Yusuf  (xx) (Dk.87 Hakkı Can x) Faruk (xx), Özgür Yılmaz (xx), Ömer (xx) (Dk. 72 Berkay x), Hakan (xx)

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR: Bekir (x)-, Birol (x), Emrah (x), Serhat (x), Erbay (x) (Dk.76 Serkan x), Sefa  (x) (Dk.46 Berkay x), Oğuzhan (xx), Yaşar (x),  Muhammed  (x) (Dk.62 Ahmet x), Turan  (x), Onur (x)

GOLLER: Dk. 45 Metincan (GMG )

SARI KARTLAR:  Özgür Yılmaz, Recep, Özgür İleri (GMG Kastamonuspor)  Onur, Yaşar, Serhat ( Belediye spor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta GMG Kastamonuspor, sahasında konuk ettiği Kırşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

45'nci dakikada GMG Kastamonuspor'un hızlı geliştirdiği atakta, Metincan ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluştu. Beklemeden kaleye gönderdiği şut Kaleci Bekir'in solundan ağlarla buluştu. 1-0

Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Kastamonuspor, Özgür Yılmaz, Özgür İleri, Kırşehir, Spor

Kaynak: DHA

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