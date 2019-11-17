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GMG Kastamonuspor-Van Spor Futbol Kulübü: 0-3

STAT: GaziHAKEMLER: Ferhan Kestenlıoğlu (x), Mustafa Han (xx), Hakan Betaş (xx)GMG KASTAMONUSPOR: İsmail (xx) - Recep (xx), Özgür İleri (xx), İlyas (xx) (Dk. 77 Yusuf x), Metincan (xx), Berkay (xx) (Dk. 60 Ömer x), Harun (xx), Faruk (x), Özgür Yılmaz (x), Ali Can (xx) (Dk.

17.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:02GMG Kastamonuspor-Van Spor Futbol Kulübü: 0-3

STAT: Gazi

HAKEMLER: Ferhan Kestenlıoğlu (x), Mustafa Han (xx), Hakan Betaş (xx)

GMG KASTAMONUSPOR: İsmail (xx) - Recep (xx), Özgür İleri (xx), İlyas (xx) (Dk. 77 Yusuf x), Metincan (xx), Berkay (xx) (Dk. 60 Ömer x), Harun (xx), Faruk (x), Özgür Yılmaz (x), Ali Can (xx) (Dk. 59 Hakkı x), Hakan (x)

VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Asil (xx) - Batuhan (xx) (Dk. 83 Soner x), Emrah (x) (Dk. 65 Tunç xxx), Serdar (xx), Samet (xx), Mehmet (xx), Sefa (xx), Oktay (xx), Şerif (xx), Barış (x), Yakup  (x)

GOLLER: Dk. 73, Dk. 81 ve Dk. 88 Tunç (Van Futbol Kulübü)

SARI KARTLAR: Hakan (GMG Kastamonuspor) - Oktay, Batuhan, Sefa (Van Spor Futbol Kulübü)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 41 Faruk  (GMG Kastamonuspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta GMG Kastamonuspor, sahasında konuk ettiği Van Spor Futbol Kulübü'ne 3-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, gol perdesini 73'üncü dakikada Tunç attı. Sol kanattan gelişen atakta Barış'ın ortasında Tunç'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

81'inci dakikada  GMG Kastamonuspor defansında Özgür'ün hatalı geri pasında topla buluşan Tunç, kaleci İsmail'in yanından topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

88'inci dakikada Serdar'ın sol kanattan ceza sahasına inerek kestiği ortada Tunç, takımının 3'üncü golünü kaydetti. 0-3

Karşılaşma, Van Spor Futbol Kulübü'nün 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


- Kastamonu

Spor

Kaynak: DHA

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