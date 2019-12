TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor 'da, 3 puan sevinci yaşanıyor.GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sahalarında karşılaştıkları Yeni Çorumspor 'u 2-0 yendiklerini anımsattı.Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını ve istedikleri galibiyeti aldıklarını anlatan Can, galibiyeti tüm taraftarlara armağan ettiklerini söyledi.Hedeflerinin yüksek olduğunu dile getiren Can, artık önlerindeki karşılaşmalara hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.