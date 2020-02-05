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Maçta 2. gol! Fenerbahçe rahatladı

Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında GMG Kırklarelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

05.02.2020 13:43 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:46Maçta 2. gol! Fenerbahçe rahatladı

, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi GMG 'a konuk oluyor.

Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanan saat 14.30'da başlayan karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK VAR

Fenerbahçe'nin Kırklareli kafilesinde,cezalı olan Luiz Gustavo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar ve Hasan Ali Kaldırım ile Serdar Aziz, Emre Belözoğlu ve Max Kruse de yer almadı.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şu şekilde;

GMG KIRKLARELİSPOR: İbrahim Demir, Davut, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Serkan, Emre, Enis, Yüksel, Caner, Mert, Hacı Ömer

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Rami, Jailson, Deniz, Mehmet Ekici, Tolgay, Ferdi, Garry, Zajc, Mevlüt


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HABER YORUMLARI (6)
İZZETTİN MARAŞ:İKİ TAKIMADA BAŞARILAR DİLERİM. KIRKLARELİ İLİMİZE TANITIMINDA FAYDALI OLMASI DİLEKLERİMLE. .
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KADIKÖY:Pensilvanya spor lu mehmet şikenin mucitleri ilk bulanları ankaragücüne sekiz atan malatyaya otomobil gönderen armutlar. Penaltı kralınız arif nerde gol kralınız hakan nerde. Uefa kupasını niye amerikaya götürdünüz
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MEMET33:DÜMBÜK KENAN FENERİN GOL ATMASINI BEKLİYOR ŞİMDİ. 5. LİG TAKIMINA GOL ATINCA SEVİNİP BURNUNU SAKLANDIĞI DELİKTEN ÇIKARTIR.
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MEMET33:NE DEDİM OH BE KAÇIRDI ŞİKECİLER. . .
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MEMET33:AAA BİR ŞİKE DAHA! FENERE ŞİPŞAK PENALTI. . AMA HARAM PENALTI BAKIN ATAMIYACAKLAR.
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MEMET33:BURDA DA MI ŞİKE? BUZ GİBİ GOLÜ SAYILMADI KIRKLARELİNİN. AYIP YAV AYIP.
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