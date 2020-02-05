Haberler » Güncel » GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe maçında stat dışında yoğunluk yaşandı - Haber

GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe maçında stat dışında yoğunluk yaşandı

GMG Kırklarelispor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı öncesi taraftarlar gişelerin üzerine çıkarak stada girmeye çalıştı.

05.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:46
GMG ile arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı öncesi taraftarlar gişelerin üzerine çıkarak stada girmeye çalıştı.
Karşılaşmanın oynandığı Kırklareli Atatürk Stadı'nın tüm kapılarında maç dolayısıyla yoğunluk oluştu.
Yoğunluk nedeniyle taraftarlar gişelerin üzerine çıkarak stada girmeye çalıştı. Bu sırada polis ekipleri gişe kapılarının üzerine çıkan taraftarları indirdi.
Maç başladıktan sonra da polis ekiplerinin yönlendirmesiyle stadın giriş kapısında bekleyen taraftarlar içeri alındı.
Öte yandan bazı taraftarlar, bileti olmasına rağmen stada giremediği için tepki gösterdi.
GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe maçında stat dışında yoğunluk yaşandı

Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 17:43:54