GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can'dan kupa değerlendirmesi

TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor 'un başkanı Volkan Can, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir ile eşleşmelerini değerlendirdi.TFF 3. Lig ekiplerinden Kelkit Belediyespor'u 1-0 yenerek bir üst tura çıkan GMG Kırklarelispor, ardından Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek, adını 5. tura yazdırdı.Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'yi evinde 2-1 yenen GMG Kırklarelispor maçın rövanşında deplasmanda rakibine 3-2 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükseldi.GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.İlk karşılaşmanın deplasmanda olacağını hatırlatan Can, Medipol Başakşehir maçında aslanlar gibi mücadele edeceklerini aktardı.Can, kulübün başarısında emeği geçenlere teşekkür etti.