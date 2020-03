GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanlığı'na yeniden Volkan Can seçildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden GMG Kırklarelispor Kulübünün genel kurulunda, Volkan Can yeniden başkanlığa seçildi.Kırklareli Atatürk Stadı toplantı salonunda Recai Yalçınkaya divan başkanlığında gerçekleştirilen genel kurulda bütçe ve denetleme raporları okunarak ibra edildi. Tek listeyle yapılan seçimde Can, oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi.Can, daha sonra yaptığı konuşmada, Kırklarelispor'u 10 yılda çok iyi bir noktaya getirdiklerini söyledi.Kendisinin de Kırklarelispor'da futbolcu olarak mücadele ettiğini ifade eden Can, maddi eksiklikler nedeniyle çok büyük sıkıntılı günlerden geçtiklerini belirtti.Takımın son dönemlerde büyük başarılara imza attığını aktaran Can, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki başarılarıyla Kırklareli'ni Türkiye'ye en iyi şekilde duyurduğunu kaydetti.Kupada 3 Süper Lig takımını eleyerek Fenerbahçe ile karşılaşmanın onur ve gururunu yaşadıklarını dile getiren Can, takımın bu günlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.Kulübün tesisleşmesi ve sabit gelir getirici iş yerleri noktasında çalışmalar yürüttüklerini anlatan Can, "Kısa süre içerisinde bir halı saha açacağız ve kulübümüze sabit gelir getirmesini sağlayacağız. Maddi açıdan kulübümüzü çok büyük zorlukların içerisinden çıkardık. Şimdi Allah'a şükür takımımız çok iyi noktalara geldi. Bu başarılarımızı devam ettirmek, takımımızın ve kentimizin adını daha da fazla duyurmak istiyoruz. Biz bu yola baş koyduk ve sonuna kadar devam edeceğiz. Bu güne kadar takımımızda, kulübümüzde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.Konuşmanın ardından tek liste ve oylama yöntemiyle gidilen seçimde, Volkan Can oy birliği ile yeniden kulüp başkanlığına seçildi.Can'ın yönetim kurulu listesinde Uğur Tuncan, Emre Trak, Ömer Topuz, Bahadır Sucuoğlu, Abdullah Bozacı ve Hüsnü İlhan yer alıyor.