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GMG Kırklarelispor Türkiye Kupası'na odaklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalan TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'da çeyrek final hesapları yapılıyor.

16.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:32
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol ile deplasmanda 1-1 berabere kalan TFF 2. Lig ekibi GMG 'da çeyrek final hesapları yapılıyor.
Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir karşılaşmasında iyi bir sonuç elde ettiklerini söyledi.
Gurur duyduğu futbolcularının, diğer maçlarda da canla başla mücadele edeceklerini bildiğini ifade eden Can, "Biz bir üst tura çıkmayı çok istiyoruz. Şehrimiz bunu hak ediyor. Bu maçta skordan önemlisi iyi futbol ve kentimizin tanıtılmasıdır. Çok iyi ve güçlü bir takımla karşılaşacağız, saygı duyuyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan takımdan bahsediyoruz. Futbolcularımızın öz güvenleri yerinde. İlk maçtaki avantajımızı korumaya çalışacağız." diye konuştu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK'yi elediklerini hatırlatan Can, "Biz gücümüzü ve haddimizi biliyoruz. Haddimize göre oynuyoruz. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Bizim hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmektir. Biz bu turu geçersek, hedef zaten gelecek." değerlendirmesinde bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. ve 3. Lig ekiplerinden kalan tek takım olduklarını vurgulayan Can, tüm taraftarlarını 21 Ocak Salı günü oynayacakları rövanş maçına davet etti.
GMG Kırklarelispor Türkiye Kupası'na odaklandı

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Kaynak: AA


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