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GMG Kırklarelispor, Türkiye Kupası'nda üst turu hedefliyor

TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor, Gaziantep Futbol Kulübü (Gaziantep FK) ile yarın deplasmanda yapacakları Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

17.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:10GMG Kırklarelispor, Türkiye Kupası'nda üst turu hedefliyor
TFF 2. Lig ekiplerinden GMG , Futbol Kulübü (Gaziantep FK) ile yarın deplasmanda yapacakları Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kalyon Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak mücadelede, hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.
İlk maçta Gaziantep FK'yi sahasında 2-1 yenen GMG Kırklarelispor, deplasmanda kendilerine turu getirecek bir skor elde edebilmek için mücadele verecek.
Can: "Çok iyi motive olduk"
Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarınki maça çok iyi hazırlandıklarını söyledi.
Güçlü ve tecrübeli bir takımla karşılaşacaklarını bildiklerini dile getiren başkan Can, "Çok iyi motive olduk. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'un adını altın harflerle yazdırmak istiyoruz. Sahamızda 2-1 mağlup ettiğimiz Gaziantep FK'yi deplasmanda da yenerek üst tura çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Gaziantep, Spor

Kaynak: AA

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