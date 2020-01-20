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GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek

TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

20.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:57
TFF 2. Lig ekibi GMG , Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Medipol ile karşılaşacak.
Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek.
Turun ilk maçı İstanbul'da 1-1 sona ermişti.
Kırklarelispor, kupada daha önce Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile Gaziantep FK'yi elemişti.
Hazırlıklarını tamamladı
Kırklarelispor, karşılaşmanın hazırlıklarını Atatürk Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.
Yardımcı antrenör Alptekin Baştürk yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda yeşil-beyazlılar, çift kale maç yaptı.
Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek

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Kaynak: AA


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