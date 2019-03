Gmis 11. Olağan Genel Kurulu

Kaynak: AA

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, "Demokrasiye sahip çıkmanın geleceğimize sahip çıkmak olduğunu biliyoruz. Çünkü demokrasi ötekileştirmez, demokrasi birleştirir. Maden işçileri olarak haklarımızı her şart altında savunacağımızı buradan bir kez daha tekrar ediyoruz." dedi.Demirci, GMİS'in Şemsi Denizer Konferans Salonunda gerçekleştirilen 11. Olağan Genel Kurulu'nda, insanlık tarihinin en fazla kabul gören rejimi olan demokrasinin kurum ve kurallarıyla hayata yön verdiklerini söyledi.Sendikalarının ve ülke demokrasi tarihinde sancılı dönemler olduğunu anımsatan Demirci, şöyle konuştu:"Bedel ödeyerek demokrasimize sahip çıkmaya ve onu geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü demokrasi başta biz emekçiler olmak üzere toplum için, hak, hukuk, adalet, özgürlük, açıklık, eşitlik demektir. Demokrasi bizim için vazgeçilmezdir. Ne yazık ki 4 yıllık görev sürecimizde 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık ve millet olarak buna engel olduk."Demirci, Türkiye 'nin dört bir yanından gelen yurttaşlarla, yer altında canlarıyla, kanlarıyla madencilerin ve Zonguldaklıların emeğin başkentinden, demokrasiye sahip çıkmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Demokrasiye sahip çıkmanın geleceğimize sahip çıkmak olduğunu biliyoruz. Çünkü demokrasi ötekileştirmez, demokrasi birleştirir. Maden işçileri olarak haklarımızı her şart altında savunacağımızı buradan bir kez daha tekrar ediyoruz." ifadelerini kullandı.Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar da madenciliğin çok tehlikeli iş kolu olduğuna dikkati çekti.Madende çalışan ve yaşayanların o ortamı bildiğini belirten Ağar, "İnsanlar yerin metrelerce altına girip orada işine bakıyor ve devletine hizmet etmek için elinden gelen gayreti gösteriyor ama her an tehlikeyle karşı karşıya. Tehlikenin, ne zaman, hangi dakikada geleceğini bilmiyor ve dolayısıyla hizmet ediyor. Çalışanlarımıza iyi gözle bakmamız ve çalışanlarımızın hakkını fazlasıyla vermemiz lazım. Çalışma hayatında elbette sıkıntılar olacak. Çalışan yerde sıkıntı olur. Önemli olan sıkıntılarımızı çözmek ve aza indirmek." diye konuştu.Olağan genel kurul, yarın yapılacak seçimlerin ardından sona erecek.