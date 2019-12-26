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GMİS, "2020 yılında huzur ve hoşgörünün egemen olmasını diliyoruz"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, bir mesaj yayınlayarak, başta maden işçileri ve MTA işçileri olmak üzere tüm emekçilerin ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

26.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:51 GMİS,
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, bir mesaj yayınlayarak, başta maden işçileri ve MTA işçileri olmak üzere tüm emekçilerin ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Mesaj şöyle;

"Zor ve sıkıntılı geçen bir yılı geride bırakıyor, yeni bir yıla umutla giriyoruz. Genel Maden İşçileri Sendikası, 2020 yılında da, bir yandan kamu ve özel sektördeki Maden işçilerinin, MTA işçilerinin ve kurumlarımızın geleceklerine daha da güvenle bakabilmeleri için çalışmalarını sürdürecek, öte yandan Zonguldak, bölgemiz ve ülkemiz halkının ve emekçilerinin hak ve çıkarlarının korunması, ekonomik ve sosyal refahlarının geliştirilmesi için verdiği mücadeleye devam edecektir. Yeni yılda madenci kardeşlerimize ve tüm emekçilere kazasız belasız çalışmalar diliyoruz. TTK'da ve özel sektörde çalışan maden işçilerinin, MTA işçilerinin, emekçilerin ve tüm halkımızın Yeni Yılını kutluyor, barışın, huzurun ve hoşgörünün egemen olduğu, savaşsız-sömürüsüz bir dünyada yaşamak umuduyla, 2020 yılının huzur, sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyoruz." - ZONGULDAK

Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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