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GMİS Genel Başkanı Yeşil: "725 işçi arkadaşımız görevlerinin başındalar"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda Korona virüs ve Covid-19 salgını nedeniyle ile ilgili alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi.

08.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:57
GMİS Genel Başkanı Yeşil:
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda Korona virüs ve Covid-19 salgını nedeniyle ile ilgili alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi. Genel Başkan Yeşil; "Bakanlığımızın aldığı kararlar doğrultusunda ilk olarak 15 günlük periyotlarla işçimizi yarı yarıya böldük, ancak daha sonra bu virüsün etkileri daha da çoğaldı. İşçimizi tatile çıkarttık. Kurumda üretim şu anda durdurulmuş vaziyette, yalnız 725 işçi arkadaşımız yeraltı açıklığının fazla olması ve iş yerlerindeki güvenlik önlemlerini almak adına şu an görevlerinin başındalar." dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Korona virüs ülkemizde ve tüm dünyada etkisini gösterdi ve bizler de şu an onun sıkıntını yaşıyoruz. Bu anlamda da yoğunluğu azaltmak ve yakın teması engellemek amacıyla Bakanlığımızın aldığı kararlar doğrultusunda ilk olarak 15 günlük periyotlarla işçimizi yarı yarıya böldük, ancak daha sonra bu virüsün etkileri daha da çoğaldı. İşçilerimizi tatile çıkarttık. Kurumda üretim şu an da durdurulmuş vaziyette yalnız 725 işçi arkadaşımız yeraltı açıklığının fazla olması ve iş yerlerindeki güvenlik önlemlerini almak adına şu an görevlerinin başındalar. Bizler de her gün buradayız. İş yerlerimizdeki arkadaşlarımızın işleyişi anlamında bir sıkıntısı var mı bunları kontrol ediyoruz. Bizler görevimizin başındayız. 30 büyükşehir ve Zonguldak madenci kentine giriş ve çıkışların yasaklanması kapsamına alındı. İller arasında geçişin kısıtlanması doğru bir karardı. Çünkü Zonguldak bir madenci şehri ve binlerce madencimiz var. Bizler yer altında zor şartlarda ağır iş kolunda çalışıyoruz ve bu madenci arkadaşlarımızın meslek hastalıkları tamamı akciğer üzerine. Tabii bu virüste solunum yolları ve akciğer enfeksiyonu adı altında olduğu için bizler büyük bir risk altındayız. Özellikle son çıkan uygulama yerinde bir karar oldu. Çünkü bizim bir şekilde bunun önüne geçmemiz gerekiyordu. Kendi izolasyonumuzu kendimiz yapmamız gerekiyordu. Vali Bey, Belediye Başkanı ve yetkililer günlerdir vatandaşlarımızın sokaklarda gezmemesi için uyarılarda bulunuyorlar. Haklılar da. Çünkü Zonguldak'ta halkımızın çok duyarlı davranmadığını gördük. Bu anlamda yapılan uygulama tamamıyla doğru hatta geç bile kalınmış bir uygulamadır. Çok şükür madenci arkadaşlarımızda bir sıkıntı yok. Bizim yaptığımız uyarılar ve kendilerinin aldığı önlemlerle şu an hiçbir madencimiz de korona virüs tespit edilmedi ve buradan tekrar söylüyoruz halkımıza da söylüyoruz. İnsanlar kendi tedbirlerini kendileri alacaklar. Öncelikli 14 altın kurala uyarak virüsten koruma yöntemlerini kendi izolasyonlarını alıp kendileri uygulayacaklar. Çünkü virüs yenilemeyecek bir virüs değil insanlar sadece dikkat edecekler. Bu anlamda da gelişmeleri bizde takip ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Taşkömürü Kurumu, Koronavirüs, İşçi, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››GMİS Genel Başkanı Yeşil: '725 işçi arkadaşımız görevlerinin başındalar' - Haberler

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