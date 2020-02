GMİS Genel Başkanı Yeşil: "Seminerlerimiz devam ediyor"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendika olarak eğitim seminerlerine devam ettiklerini söyledi.Yeşil, birinci Bölge Gelik 'te, ikinci Bölge MTA, üçüncü bölge Üzülmez'de yapılan seminerleri dördüncüsü Amasra 'da yapılacağını ifade ettiSeminerlerde işçilerin sendikacılık tarihi ve temel kavramlar, sendikanın önüne çıkabilecek engellilerin aşılması ile ilgili çalışmalar konusunda işçileri bilinçlendirildiğini ve her daim hazır olmaları konusunda da getirdiklerini belirten genel maden iş sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil şunları söyledi:"Taban delege temsilci semineri adı altında başlattığımız bir seminer programımız var. 27-28-29 Aralık'ta başlayan ve şu an hali hazırda devam eden dördüncüsünü düzenlediğimiz 4 bölge olarak; 1. Bölge Gelik, 2. Bölge MTA, 3. bölge üzülmez ve 4.bölgemiz bu hafta yapacağımız Amasra şube de devam eden bir eğitim seminer programımız var. Tabii bu seminerlerde öncelikle sendikacılık tarihi ve temel kavramlar, önümüze çıkacak engellilerle ilgili yapılacak çalışmalarla ilgili işçi arkadaşlarımızın bilinçlendirmek ve her daim hazır olmaları konusunda da hocalarımızdan destek almak amacımız. Tabii seminerler çok faydalı geçiyor. Arkadaşlarımız hocalardan hocalardan dinlediği ve bizlerden dinledi bilgilerle yarın önümüze gelebilecek olumsuzluklarda birlikte hareket etme konusunda hem Zonguldak'ımızı hem kurumumuza sahip çıkma konusunda da hep birlikte hareket etmek anlamında çeşitli bilgiler de arkadaşlarımız öğrenim sağlıyorlar. Bu hafta Ferdi Kesikoğlu hocamız var Türkiye ekonomisi ve ülkemizde olan gelişmelerle ilgili arkadaşlarımıza da bilgi verilecek. Dediğim gibi çok kaliteli bir eğitim oluyor. Ben arkadaşlarımdan aldığım izlenimler bu seminerlerin daha da yaygınlaştırılması ve tabana yayılması konusunda aldığımız öneriler var. Tabii önümüzdeki dönemlerde bu arkadaşlarımız ile ilgili bir çalışmaya devam edeceğiz." - ZONGULDAK