Gmis'in 72. Kuruluş Yıl Dönümü

Genel Maden İşçileri Sendikası'ndan (GMİS) sendikanın 72. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye 'de ve dünya sendikacılık tarihinde önemli yeri bulunan sendikanın 72. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıkları belirtildi.Açıklamada, şunlara yer verildi:"Mücadele geleneği ve üretim kültürü, ülkemizde taşkömürü üretiminin başladığı 1848 yılına, Osmanlı dönemine kadar uzanan ve kurulduğu 1946 yılından bugüne, maden işçilerinin örgütlü gücü olarak ülkemiz demokrasi mücadelesinde; bölgemizin ve ülkemizin kalkınıp gelişmesi mücadelesinde; üyelerimizin insanca çalışıp insanca yaşayacakları koşulların yaratılması mücadelesinde, bağlı bulunduğumuzTÜRK-İŞ'te, İndustriALL Union'da ve İndustriALL Global'de, Türkiye ve dünya sendikaları arasında saygın bir yer edinen Genel Maden İşçileri Sendikamız, bundan böyle de aynı anlayışla mücadelesini sürdürecektir. Genç Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Ankara 'nın Başkent ilan edilmesinin ardından ilk il olma özelliğini kazanan Zonguldak , taşkömürü üretimi arttıkça büyümüş, gelişmiş ve giderek Türkiye sanayisinin can damarı olarak, ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük katkı vermiştir.Taşkömürü üretim kültürünün bugünlere taşınmasında önemli bir işlevi bulunan sendikamız, Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgemizde sosyal hayatın çağdaş bir düzeyde gelişmesi için elinden gelen gayreti göstermiştir ve bu mücadeleyi kesintisiz olarak sürdürmektedir."Türkiye'de Taşkömürü üretimiTürkiye'nin her yıl milyarlarca dolarını taş kömürü ithalatı için dışarıya verdiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:"Ülkemizde sadece Zonguldak bölgemizde bulunan taşkömürü, koklaşabilir özelliği ve yüksek kalorisiyle demir-çelik sanayisi başta olmak üzere diğer sanayinin de ana enerji ham maddesi olarak sanayimizin gelişmesinin lokomotifidir.Yıllık 5 milyon ton üretim kapasitesine sahip olan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), bugün tarihinin en az işçisiyle en düşük üretimini yapıyor. Oysa ülkemizin yıllık taşkömürü ihtiyacı yaklaşık 37 milyon tondur. Bunun yaklaşık 6 milyon tonu koklaşabilir özelliğiyle demir-çelik sektöründe kullanılmaktadır. Kardemir ve Erdemir bile ithal kömür kullanır hale gelmiştir. Her yıl 4-5 milyar dolarımız taşkömürü ithalatına gitmektedir.Bölgemizde bulunan 1,5 milyar tonun üzerinde kömür rezervimizin ekonomiye kazandırılması gerekiyor.Türkiye'nin kendi doğal kaynaklarımızın tespiti için Maden Tetkik Arama Kurumu'na (MTA) ve taşkömürü üretimini artırmak için TTK'ya, Zonguldak'a ihtiyacı var.Sendikamızı bugünlere taşıyan yönetici ve üyelerimize bir kez daha sevgi ve saygılarımızı sunuyor, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Merkez ve Şubeler Yöneticileri ile tüm maden işçileri olarak tek yürek, tek ses mücadelemize devam ediyoruz."