Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

GMİS, "Polis teşkilatımızın 175. yılını kutluyoruz"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yönetim kurulu adına mesaj yayımlayarak Türk Polis Teşkilatının 175'inci yılını kutladı.

10.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:02
GMİS,
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yönetim kurulu adına mesaj yayımlayarak Türk Polis Teşkilatının 175'inci yılını kutladı.

Yeşil, mesajında "Polis Teşkilatı, bugün küresel salgına karşı yürütülen savaşta da ön cephede büyük bir özveri ve risk altında mücadelesini sürdürüyor" dedi.

Yeşil'in mesajı şöyle;

"1845 yılında kurulan ve ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle gece-gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıldönümü kutluyoruz. Toplumsal huzur ve güvenin düzenli bir şekilde sürdürülmesi, can ve mal güvenliğinin yasalar çerçevesinde korunması gibi yüksek bir sorumluluğu üstlenen Polis Teşkilatı, bugün küresel salgına karşı yürütülen savaşta da ön cephede büyük bir özveri ve risk altında mücadelesini sürdürüyor. Ülkemizde huzur ve güven ortamını tesis adına, terörle mücadele uğruna görevi başında şehit düşen emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet diliyor, gazi olanlara şükranlarımızı ve görevleri başında olan Polis Teşkilatımızın yöneticilerine ve tüm Emniyet mensuplarına sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Huzur, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Gözler saat 11.30’a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak Haberler
Gözler saat 11.30'a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Haberler
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
İstanbul’da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif Haberler
İstanbul'da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Haberler ›› Güncel ››GMİS, 'Polis teşkilatımızın 175. yılını kutluyoruz' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:22: (Özel) Gereksiz internet kullanımı uzaktan eğitim sistemini olumsuz etkiliyor - Haber 11:22: Korona günlerinde kaygıyı yönetmek - Haber 11:22: Karagöz ve Hacivat, 18 milyon öğrencinin evine konuk oluyor - Haber 11:22: Güney Kore'de yeni Kovid-19 vaka sayılarında düşüş kaydedildi - Haber 11:22: Kars Emniyet Müdürlüğü Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kliple kutladı - Haber 10:58: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.30'da Türk Konseyi Toplantısı'nda konuşacak - Haber 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler