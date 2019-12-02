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GMİS'ten, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayımladı.

02.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:53GMİS'ten, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 3 Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayımladı.

Yeşil, engelli vatandaşlar için yaşamı kolaylaştırma ve anlam katma her bireyin sorumluluğu olduğuna vurgu yaptı. Mesaj şöyle:

"Engelli vatandaşların sorunlarının aşılabilmesi, onlar için yaşamın kolaylaştırılması, hayat standartlarının yükseltilmesi ve toplumsal yaşamda hayatlarına anlam katabilmeleri adına; bu alandaki sosyal duyarlılık ve bilincin yükseltilmesi ancak toplumdaki her bireyin engellilere yönelik farkındalığını artırmakla mümkün olacaktır. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yaşam sevincinin arttırılması umuduyla tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyoruz." - ZONGULDAK

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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