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GMİS'ten taban eğitim semineri

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Tayfun Demir, sendikaya bağlı şubelerde ve örgütlenme çalışmaları yaptıkları kuruluşlarda taban eğitim seminerleri yapmaya devam ettiklerini ifade etti.

12.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:44GMİS'ten taban eğitim semineri
Genel İşçileri Sendikası Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Tayfun Demir, sendikaya bağlı şubelerde ve örgütlenme çalışmaları yaptıkları kuruluşlarda taban eğitim seminerleri yapmaya devam ettiklerini ifade etti.
Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitime ağırlık verdiklerini ve bu eğitimlerin faydalı olduğunu söyledi.
Seminerlerin merkez, , Karadon ve şubeleriyle biteceğini belirten Demir, "2020 yılı içerisinde yaklaşık bin arkadaşımıza eğitim semineri vereceğiz. Eğitim seminerimizi nisan ayına kadar bitireceğiz. 2021 yılında bu sayıyı daha da fazlalaştırarak arkadaşlarımıza katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

Kandilli, Kozlu, Maden, Güncel

Kaynak: AA

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