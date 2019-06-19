19.06.2019 18:25
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GMİS'ten Türk-İş Genel Başkanı Atalay'a ziyaret

GMİS

Genel Maden İşçileri Sendikası(GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Yönetim Kurulu Üyeleri Türk İş Genel Başkanı Ergun Atalay'ı makamında ziyaret etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası(GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Yönetim Kurulu Üyeleri Türk İş Genel Başkanı Ergun Atalay'ı makamında ziyaret etti.

GMİS'in ziyaretine Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'da katıldı.

Türk-İş Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu toplantısı öncesinde yapılan ziyarette, devam eden sözleşmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. GMİS Genel Başkan Hakan Yeşil, TTK ve MTA sözleşmelerinde uyuşmazlıkla sonuçlanan maddeler hakkında bilgi vererek taleplerini anlattı.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay ve Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak'a Maden Nezaretçilerinin yaraltında göçük kontrollerinde kullandığı Madenci Bastonu hediye edildi. Ankara'da Türk-İş Genel Merkezinde yapılan ziyarette GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir hazır bulundu. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Türk İş, Güncel

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