GMİS yönetim kurulu Armutçuk'ta madenciyi ziyaret etti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçilerini sabah vardiyasında ziyaret etti.



Ziyarete GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri katıldı. Ziyarette TTK Armutçuk Müessese Müdürü Ali Hekim de bulundu.



Ziyarette madenciler ile birlikte; Cumhuriyetimizin Kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı şehitleri, kömürü bulan Uzun Mehmet ve tüm maden şehitleri, terör şehitleri için ve Suriye, Irak gibi bölgelerde görev yapan güvenlik güçlerimiz için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.



Maden işçilerini bilgilendiren GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, 2019 yılında alınan bin 500 yeni maden işçisinin kısa sürede üretime katkı vermeye başladıklarını ifade ederek "Yoğun bir gündem yaşıyoruz. Ülkemiz her gün yeni bir gündemle uyanıyor. Biz de bu yoğun gündemde temsil ettiğimiz sizlerin hak ve hukukları için mücadelemize devam ediyoruz. Bugün aynı zamanda kömürü bulan Uzunmehmet'i anmak için Ereğli'deki törenden önce sizlerle bir arada olmak istedik. Başta Uzun Mehmet olmak üzere, tüm maden şehitlerimizi ve vatan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kurumumuzu dünden bugüne yaşattık. Bugünden sonra da yaşatabilmek bizim asli görevimizdir. Bunun için aramıza yeni katılan genç kardeşlerimize, genç işçilerimize hayırlı olsun diyor, burunları kanamadan emekliliğin nasip olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Kurum bugünlere kolay gelmedi. Bu mücadele kültürünü yeni başlayan arkadaşlarımıza aşılayarak, onlara bu kültürü en güzel şekilde öğreterek bu kurumun yaşaması için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu vesileyle Armutçuk Müessesesi'nin uzun bir aradan sonra üretimde zirveye doğru tırmanışını sağlayan başta yönetim kadroları olmak üzere bu işin gerçek sahibi olarak sizlere yürekten teşekkür ediyorum" dedi.



TBMM'nin gündemine gelmesi beklenen ve Vergi Yasalarında yeni düzenlemeler içeren yasa tasarısına da değinen Mutlu; "Biz vergide adalet istiyoruz. Vergi kanunları düzenlenirken işçilere yeni bir vergi yükü yüklenmesi yerine, üzerilerindeki vergi yükünün alınması gerektiğini söylüyoruz" dedi.



Kıdem tazminatında düzenleme yapılması ve bireysel emeklilik sisteminin getirilmesinin gündemden düştüğünü belirten Mutlu; "Biz bunların gerçek anlamıyla gündemden düşmeyeceğini biliyoruz. Üzerimize düşen sorumluluğun farkında olarak mücadelemize devam ediyoruz. Ancak şu anda kıdem tazminatıyla ilgili bir tehlike yok. Eğer tekrar gündeme gelirse bunu sizlerle paylaşacağız. Bu nedenle kıdem tazminatından endişeye düşerek kimsenin emekli olmasını istemiyoruz" dedi.



Konuşmanın ardından GMİS Heyeti, Armutçuk Müessesesi'nde maden nezaretçilerini ziyaret etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA