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GMİS yönetim kurulu; Atatürk'ü Anma günü mesajı yayımladı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

08.11.2019 16:17 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:22 GMİS yönetim kurulu; Atatürk'ü Anma günü mesajı yayımladı
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yayımladığı mesaj şöyle;

"Türk ulusu; Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'inci yılında büyük bir özlemle anıyor. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak, tüm imkansızlıklara rağmen, ulus bilinci ve tam bağımsızlık inancıyla başlattığı Kurtuluş Savaşı ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir değişim ve gelişim yaşadı. Dünyanın geleceğini sanayinin belirlediğini gören Atatürk ve arkadaşları, ile yakından ilgilendiler. Zonguldak'ı Ankara'nın ardından ilk il yaptılar. Yabancıların elinde bulunan Zonguldak Kömür Havzası, devletleştirilerek ulusal sanayimize ve Türkiye'ye hizmet eder hale getirildi. Atatürk'ün "Derin toprakları altındaki servet-i madeniye ne kadar kıymetli ise bizim nazarımızda Zonguldak da o kadar kıymetli bir vilayetimizdir" sözü hayata geçirildi. Ulusal ve tam bağımsızlıkçı anlayış, Türkiye'nin hızla gelişmesinin ve Dünyanın en güçlü ve onurlu ülkelerinden biri olmasının yolunu açtı. Sanayi şehrine dönüşen Zonguldak, Cumhuriyete güç kattı. Zonguldak'a ve Türkiye'ye Cumhuriyetin ilk yıllarındaki dinamizmi kazandırmak mecburiyetindeyiz. Atatürk'ün ortaya koyduğu ve yaşamı boyunca uyguladığı ilkeler, her türlü zorlukları aşmamıza ve çağdaş medeniyeti yakalamamıza yeter. Bizler, O'nun ilkelerinin takipçisi olmaya, aydınlattığı yolda ilerlemeye devam edeceğiz. O'nu bir kez daha rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz." - ZONGULDAK

Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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