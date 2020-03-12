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GMİS Yönetim Kurulu, "Çavdar ve Tepe'yi saygıyla anıyoruz"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu 11 Mart 1965 tarihinde Kozlu Müessesesinde meydana gelen olaylarda yaşamını yitiren Mehmet Çavdar ve Satılmış Tepe'nin 55. ölüm yıldönümlerinde anma mesajı yayınladı.

12.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:44
GMİS Yönetim Kurulu,
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu 11 Mart 1965 tarihinde Kozlu Müessesesinde meydana gelen olaylarda yaşamını yitiren Mehmet Çavdar ve Satılmış Tepe'nin 55. ölüm yıldönümlerinde anma mesajı yayınladı.

Mesajda şu görüşlere yer verildi.

"11 Mart 1965 tarihinde Ereğli Kömür İşletmeleri ((EKİ) (Bugünün Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)) Kozlu İşletmesinde meydana gelen olaylarda güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu şehit düşen Satılmış Tepe ve Mehmet Çavdar'ı aramızdan ayrılışlarının 55. yılında saygıyla anıyoruz. Kararlı mücadeleleri bugünde mücadelemize ışık tutuyor. 1965 yılında toplu iş sözleşmelerinde "liyakat zammı" protokolünde işverenin getirmeye çalıştığı uygulama maden işçileri arasında huzursuzluğa yol açmış, 9 Mart 1965 tarihinde önce EKİ Karadon Gelik İşletmesinde başlayan madenci eylemi hızla Üzülmez, Armutçuk ve Kozlu İşletmelerine yayılmış ve Kozlu'da maden işçileri ile emniyet güçleri arasında çıkan arbedede açılan ateş sonucu Satılmış Tepe (23) ve Mehmet Çavdar (24) yaşamını yitirmişti." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Kozlu, Güncel

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