GMİS Yönetim Kurulu, "Çavdar ve Tepe'yi saygıyla anıyoruz"
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu 11 Mart 1965 tarihinde Kozlu Müessesesinde meydana gelen olaylarda yaşamını yitiren Mehmet Çavdar ve Satılmış Tepe'nin 55. ölüm yıldönümlerinde anma mesajı yayınladı.
12.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:44
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu 11 Mart 1965 tarihinde Kozlu Müessesesinde meydana gelen olaylarda yaşamını yitiren Mehmet Çavdar ve Satılmış Tepe'nin 55. ölüm yıldönümlerinde anma mesajı yayınladı.
Mesajda şu görüşlere yer verildi.
"11 Mart 1965 tarihinde Ereğli Kömür İşletmeleri ((EKİ) (Bugünün Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)) Kozlu İşletmesinde meydana gelen olaylarda güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu şehit düşen Satılmış Tepe ve Mehmet Çavdar'ı aramızdan ayrılışlarının 55. yılında saygıyla anıyoruz. Kararlı mücadeleleri bugünde mücadelemize ışık tutuyor. 1965 yılında toplu iş sözleşmelerinde "liyakat zammı" protokolünde işverenin getirmeye çalıştığı uygulama maden işçileri arasında huzursuzluğa yol açmış, 9 Mart 1965 tarihinde önce EKİ Karadon Gelik İşletmesinde başlayan madenci eylemi hızla Üzülmez, Armutçuk ve Kozlu İşletmelerine yayılmış ve Kozlu'da maden işçileri ile emniyet güçleri arasında çıkan arbedede açılan ateş sonucu Satılmış Tepe (23) ve Mehmet Çavdar (24) yaşamını yitirmişti." - ZONGULDAK
Mesajda şu görüşlere yer verildi.
"11 Mart 1965 tarihinde Ereğli Kömür İşletmeleri ((EKİ) (Bugünün Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)) Kozlu İşletmesinde meydana gelen olaylarda güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu şehit düşen Satılmış Tepe ve Mehmet Çavdar'ı aramızdan ayrılışlarının 55. yılında saygıyla anıyoruz. Kararlı mücadeleleri bugünde mücadelemize ışık tutuyor. 1965 yılında toplu iş sözleşmelerinde "liyakat zammı" protokolünde işverenin getirmeye çalıştığı uygulama maden işçileri arasında huzursuzluğa yol açmış, 9 Mart 1965 tarihinde önce EKİ Karadon Gelik İşletmesinde başlayan madenci eylemi hızla Üzülmez, Armutçuk ve Kozlu İşletmelerine yayılmış ve Kozlu'da maden işçileri ile emniyet güçleri arasında çıkan arbedede açılan ateş sonucu Satılmış Tepe (23) ve Mehmet Çavdar (24) yaşamını yitirmişti." - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı