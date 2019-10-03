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GMİS yönetimi Rektör Çufalı'yı ziyaret etti

Genel Maden İşçileri Sendikası yönetimi BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı ziyaret etti.

03.10.2019 17:45GMİS yönetimi Rektör Çufalı'yı ziyaret etti
Genel Maden İşçileri Sendikası yönetimi BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı ziyaret etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Zonguldak, Üniversite ve TTK hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, İsa Mutlu, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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