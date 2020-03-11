GMKA Körfez'de toplandı
Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Yönetim Kurulu Mart ayı toplantısı yapıldı.
11.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:11
Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Yönetim Kurulu Mart ayı toplantısı yapıldı. Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın (GMKA) en üst karar merci olan yönetim kurulunun olağan toplantısı Balıkesir 'in Edremit ilçesinde yapıldı.
Toplantının açılışında Vali Ersin Yazıcı, yaptığı konuşmada; ev sahibi sıfatıyla GMKA Yönetim Kurulu Üyelerini Balıkesir'de misafir etmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, toplantının bölge illeri için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Dönem içinde gerçekleştirilen çalışmalara değinen Dönem Başkanı Vali Ersin Yazıcı, "Bugün bölgemizin, yönetim kurulumuzun ve ajansın gündeminde bulunan konulara ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır. Bu kapsamda, uygulanmakta olan doğrudan faaliyet desteği, teknik destek programı, güdümlü projelerimiz ile diğer mali destek programlarının uygulama süreçleri gözden geçirilecektir."dedi.
Vali Yazıcı'nın konuşmalarının ardından toplantı gündeminde bulunan diğer konular görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıya, Dönem Başkanı Vali Ersin Yazıcı, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı T. Selçuk Semizoğlu ve GMKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Güç ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. - BALIKESİR
Toplantının açılışında Vali Ersin Yazıcı, yaptığı konuşmada; ev sahibi sıfatıyla GMKA Yönetim Kurulu Üyelerini Balıkesir'de misafir etmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, toplantının bölge illeri için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Dönem içinde gerçekleştirilen çalışmalara değinen Dönem Başkanı Vali Ersin Yazıcı, "Bugün bölgemizin, yönetim kurulumuzun ve ajansın gündeminde bulunan konulara ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır. Bu kapsamda, uygulanmakta olan doğrudan faaliyet desteği, teknik destek programı, güdümlü projelerimiz ile diğer mali destek programlarının uygulama süreçleri gözden geçirilecektir."dedi.
Vali Yazıcı'nın konuşmalarının ardından toplantı gündeminde bulunan diğer konular görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıya, Dönem Başkanı Vali Ersin Yazıcı, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı T. Selçuk Semizoğlu ve GMKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Güç ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Ersin Yazıcı, Balıkesir, Marmara, Güncel
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