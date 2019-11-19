GMKA Yönetim Kurulu Havran'da toplandı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Yönetim Kurulunun olağan toplantısı Balıkesir'in Havran ilçesinde yapıldı.

Ajansın Yönetim Kurulu Dönem Başkanı ve Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kalkınma yolunda paydaşlar olarak hep birlikte hareket etmenin, kurumsal bilgi ve tecrübelerin kalkınma paydasında buluşturulmasının önemini vurguladı.

Gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlandığı toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Sadık Göğüsgeren ve Genel Sekreter Vekili Abdullah Güç ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA