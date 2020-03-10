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GNK Dinamo Zagreb 2-0 NK Istra 1961 Maç Özeti

Hrvatski Telekom Birinci Lig karşılaşmasında Dinamo Zagreb, evinde ağırladığı Istra 1961'i Dilaver ve Majer'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve ligin zirvesindeki yerini korudu.

10.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:21
Hrvatski Telekom Birinci Lig karşılaşmasında Dinamo Zagreb, evinde ağırladığı Istra 1961'i Dilaver ve Majer'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve ligin zirvesindeki yerini korudu. GNK Dinamo Zagreb 2-0 NK Istra 1961 Maç Özeti

Kaynak: Dugout

Etiketler : Dinamo Zagreb, Telekom, Spor
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