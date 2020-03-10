GNK Dinamo Zagreb 2-0 NK Istra 1961 Maç Özeti
Hrvatski Telekom Birinci Lig karşılaşmasında Dinamo Zagreb, evinde ağırladığı Istra 1961'i Dilaver ve Majer'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve ligin zirvesindeki yerini korudu.
10.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:21
Hrvatski Telekom Birinci Lig karşılaşmasında Dinamo Zagreb, evinde ağırladığı Istra 1961'i Dilaver ve Majer'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve ligin zirvesindeki yerini korudu.
Kaynak: Dugout
Haberin Videosu :GNK Dinamo Zagreb 2-0 NK Istra 1961 Maç Özeti
Etiketler : Dinamo Zagreb, Telekom, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Spor
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı
Spor
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı
Spor
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi
Spor
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Spor
Türk heyetinin bekletildiği iddiasına hükümet kanadından ilk açıklama: Erdoğan beklediyse, Putin de diğer tarafta 1 dakika bekledi
Spor
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı