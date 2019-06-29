Göbeği ile tartışılan Arda Turan için Burak Yılmaz'dan yeni paylaşım

Arda Turan 'ın geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla ayak voleybolu oynarken çekilen videosundaki hali dikkat çekmişti. Turan'ın göbeği futbol severler tarafından eleştirilmişti.

Arda Turan ile birlikte tatilde olan Burak Yılmaz yeni bir paylaşım yaptı. Tecrübeli golcü Arda Turan'ın fotoğrafını "Fişek gibi" notuyla paylaştı.

İŞTE FATİH ALTAYLI'NIN ARDA TURAN YORUMU

Türkiye 'de en fazla para kazanan futbolcu bildiğimiz kadarı ile Başakşehirli Arda Turan.

Genç kardeşimiz, diğer futbolcu arkadaşları ile tatilde. Ve gazetelerimiz bu tatilden kareler yayınlıyor. Bu karelerden birinde Arda Turan'ın göbeğini gördünüz mü?

Eskiden, 1970'lerde İngiliz liginde böyle göbekli futbolcular vardı. Ama uzun yıllardır böyle bir futbolcu modeli ve böyle bir futbolcu göbeği görmedim.