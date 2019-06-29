29.06.2019 15:45
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Göbeği ile tartışılan Arda Turan için Burak Yılmaz'dan yeni paylaşım

Yeni sezonda Galatasaray'a gelme ihtimali konuşulan Arda Turan'ın geçtiğimiz günlerde göbeğinin bariz şekilde belli olduğu video sonrasında eleştirilmişti. Bunun sonrasında Burak Yılmaz'dan Arda Turan için yeni bir paylaşım geldi.

Arda Turan 'ın geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla ayak voleybolu oynarken çekilen videosundaki hali dikkat çekmişti. Turan'ın göbeği futbol severler tarafından eleştirilmişti.

Arda Turan ile birlikte tatilde olan Burak Yılmaz yeni bir paylaşım yaptı. Tecrübeli golcü Arda Turan'ın fotoğrafını "Fişek gibi" notuyla paylaştı.

İŞTE FATİH ALTAYLI'NIN ARDA TURAN YORUMU

Türkiye 'de en fazla para kazanan futbolcu bildiğimiz kadarı ile Başakşehirli Arda Turan.

Genç kardeşimiz, diğer futbolcu arkadaşları ile tatilde. Ve gazetelerimiz bu tatilden kareler yayınlıyor. Bu karelerden birinde Arda Turan'ın göbeğini gördünüz mü?

Eskiden, 1970'lerde İngiliz liginde böyle göbekli futbolcular vardı. Ama uzun yıllardır böyle bir futbolcu modeli ve böyle bir futbolcu göbeği görmedim.

Göbeği ile tartışılan Arda Turan için Burak Yılmaz'dan yeni paylaşım

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Futbol , Burak Yılmaz , Arda Turan , Spor

YORUMLAR(5)
.:KİMİ YİYORSUNUZ SİZ . KARNINI İÇİNE ÇEKMİŞ . BUNLAR İŞTE BÖYLE 2 GRAMLIK BEYİNLERİ İLE MİLYONLARI KAZANIYOR . ŞU FUTBOLA PARA VERENLERİN HİÇ AKLI YOK .
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12345:1 GÜNDE Mİ ERİŞİM O GÖBEK :)
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12345:HEEE FİŞEK HEEE DÜN GÖBEĞİ SALDI 1 GÜNDE TIĞ GİBİ OLDU. BARİZ GÖBEĞİ İÇERİ ÇEKİYOR İŞTE :) ANCAK HALISAHALARDA OYNAR 2-3 YIL İÇİNDE SURVİVORDA OYNAR GERİSİ HİKAYE
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İYİ NEFES TUTUYOR MAŞALLAH:içine çekmiş
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SEMT-İ SAKARYA:çek çeeeeeek içeri biraz daha çeeekkk :D
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