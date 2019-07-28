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Göbeğini çantasıyla saklayan Bergüzar Korel'in ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıktı

Bir davet çıkışı gazetecileri görünce göbeğini çantasıyla saklayan Bergüzar Korel'in, ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıktı.

28.07.2019 12:48
Göbeğini çantasıyla saklayan Bergüzar Korel'in ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıktı

Yeni imajıyla gündemden düşmeyen Bergüzar Korel'in yeniden anne olacağı haberleri hayranlarını heyecanlandırdı. 2009 yılından beri kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç'le mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel'in ikinci kez anne olmaya hazırlandığı söylendi.

GÖBEĞİNİ ÇANTASIYLA SAKLADI

Bergüzar Korel ile eşi Halit Ergenç önceki akşam yakın dostları, menajerleri Ayşe Barım'ın Asmalımescit'teki 50. yaş partisinden çıkarken görüntülendi. Göbeği açıkta bir bluz giyen Bergüzar Korel çıkışta fotoğrafları çekilirken karnını çantasıyla sakladı. Korel'in yüzündeki panik ifadesi ise şüphelendirdi.

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bu hareketinin nedeni çok geçmeden ortaya çıktı. Posta'nın haberine göre,Bergüzar Korel ikinci çocuğuna hamile olduğu, ancak hamileliği henüz çok başlarında olduğu ve 3 aylık olana kadar bir açıklama yapmak istemediği söylentiler arasında.

"EN KISA ZAMANDA İSTİYORUZ" DEMİŞLERDİ

9 yaşında Ali adlı bir oğulları olan çift geçen yıl yaptıkları bir röportajda ''En kısa zamanda ikinci bebeği istiyoruz'' demişti.


Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Anne, Magazin

YORUMLAR (5)
HE: Yav öğrenemediniz gitti, bebek 4 aylık olduktan sonra dışardan belli olur. Daha 3 ay bile olmamış güya. O göbektir. Bu ünlü tayfası normalde aç gezdikleri için, hamile olduklarını öğrendikleri an salıyorlar göbeği.
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ADINIZI YAZIN: bunca yapmacık ünlü arasında en örnek çift helal olsun size
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SABIRLI: Allah analı babalı büyütsün çantasıyla gizlemeside güzel bir hareket malesef şimdiki hamile kadınlar bırakın gizlemeyi birde göbek dekoltesiyle geziyor
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ASDASDSA: eminim bu adamdan değildir
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AYIPTIR GÜNAHTIR: Ayıptır yahu. Bu kadar kötü niyetli olunmaz. Yazık
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