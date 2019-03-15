Göbeğinizi Hızla Eritecek 4 Egzersiz

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Daha önce rahatlıkla giydiğiniz kot pantolonları kapatamadığınızı mı fark ettiniz? Öne doğru eğilirken nefes nefese kaldığınızı mı hissediyorsunuz? O zaman şu rahatsız edici göbek yağlarından hızla kurtulma zamanı gelmiş demektir.Şimdi vereceğimiz 4 egzersiz çok zorlanmadan ve az bir zaman ayırarak göbeğinizi eritmenizi sağlayacak. Bu dört egzersiz özellikle kolaylıkla yapılabildiği için size özel seçildi. Hareketlerin ikisi ayakta ikisi yerde uzanarak yapılıyor. 1. SUMO SQUAT2. SAVAŞÇI DURUŞU3. BEL MEKİĞİ4. JAPON HAVLU EGZERSİZİ