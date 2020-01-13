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Göbekitepe'nin tarihi sembollerinin maketleri parklara dikildi

Göbeklitepe'yi görmeyen vatandaşlar için tapınakta yer alan ve insanı temsil eden 'T' sütunu Şanlıurfa'da insan unsurunun yoğun olduğu parklara konumlandırıldı.

13.01.2020 13:49 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:54Göbekitepe'nin tarihi sembollerinin maketleri parklara dikildi
'yi görmeyen vatandaşlar için tapınakta yer alan ve insanı temsil eden 'T' sütunu 'da insan unsurunun yoğun olduğu parklara konumlandırıldı.

Neredeyse insanlık tarihinin ilk yıllarına kadar uzanan geçmişi ile Göbeklitepe herkesin ilgi odağı olan bir yer. 2019 yılında en çok ziyaretçi alan yerler içerisinde olan tarihi eski tapınak 2020 yılında da yine ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Göbeklitepe'de sembollerinden olan ve insani temsil eden 'T' sütunlar Şanlıurfa'da insan unsurunun yoğunluk yaşadığı parklara konumlandırıldı. Göbeklitepe'deki bu sütunlar üzerine aslan, yılan kurt kafası, yabani koyun ve turna gibi semboller taşlar üzerine tasvir edilen sütunları, vatandaşlar ilgiyle inceleyip, fotoğraf çektirdi.

Tarihi Göbeklitepe'deki insanı temsil eden 'T' sütunları şehirdeki parklara yerleştirilmesinden dolayı vatandaşlar mutlu olduklarını belirterek, tarihi yapıların ilgi çekici ve gurur verici olduklarını belirtti. - ŞANLIURFA

Göbeklitepe, Şanlıurfa, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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