07 Mart 2019, 13:35
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Göbeklitepe'de Açılış Hazırlıkları

Göbeklitepe

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek Göbeklitepe'de devam eden çalışmaları inceledi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek Göbeklitepe'de devam eden çalışmaları inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Göbeklitepe Ören Yeri'ndeki çalışmalar devam ediyor.

Vali Erin, çalışmaları yerinde inceleyerek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan'dan bilgi aldı.

Erin, çalışmalarda azami titizlik gösterilmesi talimatı verdi. 8 Mart, Şanlıurfa, Göbeklitepe, Güncel
Kaynak: AA