Göbeklitepe'de Açılış Hazırlıkları

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek Göbeklitepe'de devam eden çalışmaları inceledi.<br><br>Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Göbeklitepe Ören Yeri'ndeki çalışmalar devam ediyor.<br><br>Vali Erin, çalışmaları yerinde inceleyerek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan'dan bilgi aldı.<br><br>Erin, çalışmalarda azami titizlik gösterilmesi talimatı verdi.