Göbeklitepe'de "Altın Yıl" Beklentisi

23 Kasım 2018 Cuma 11:29



RAUF MALTAŞ - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 2019'u " Göbeklitepe Yılı" ilan etmek istediklerini açıklamasının ardından Şanlıurfa 'da yaşanabilecek turist yoğunluğu göz önünde bulundurularak, özellikle konaklama tesislerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara hız verildi.Temmuz ayında UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nden asıl listeye alınan ören yeri, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile sektör temsilcilerinin uluslararası fuarlardaki tanıtım etkinlikleri, Göbeklitepe'ye ilgiyi her geçen gün artırıyor.Sıcak hava dolayısıyla turizmde "ölü sezon" olarak nitelendirilen yaz aylarını da bu yıl hareketli geçiren kentte, kış mevsimine girilmesine rağmen halen otellerdeki doluluk oranı yüzde 90 seviyesinde seyrediyor.Geçen yıl 1 milyonu aşkın kişinin konakladığı şehri, 5 milyon civarında turist ise günübirlik olarak ziyaret etti."Ziyaretçi akınına hazırlanıyoruz"Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin , AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin, Göbeklitepe ile turizmden hak ettiği payı almak istediğini söyledi.Şehrin çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Erin, birçok yerinde farklı medeniyetlere ait izlerin bulunduğunu belirtti.Erin, Göbeklitepe'nin keşfinin dünya tarihini değiştirdiğine dikkati çekerek, ören yerinin geçen yıl çatı ve altyapı çalışmaları nedeniyle kısmen kapalı olmasına rağmen yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladığını vurguladı.Bu yıl için şehrin turizm hedeflerinin aşıldığını aktaran Vali Erin, gelecek yıl da bilişim ve teknolojinin de kullanılarak dünyanın dört bir yanında Göbeklitepe'nin tanıtımını yapacaklarını ifade etti.Erin, Göbeklitepe'deki ziyaretçi sayısında gelecek yıl rekor artış beklediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:"Önümüzdeki dönemlerde ziyaretçi sayısının çok ciddi şekilde arttığını göreceğiz. Geçen yıl 1 milyon civarındaki gecelemenin yanında 5 milyonun üzerinde günübirlik ziyaretçi ağırladık. Günübirlik gelip, farklı rotaları takip etmek suretiyle başka illere geçen, günün bir kısmını burada geçiren bir turist akını var. Göbeklitepe ile birlikte Şanlıurfa'yı ziyaret eden turist yapısında da bir değişiklik olacak. Yabancı turist sayısında ciddi artışların olacağını değerlendiriyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öngörüsü doğrultusunda yerel yönetimlerimizle ciddi hazırlıklar yapıyoruz. Oluşacak gelişmeyi ve artışı karşılayabilecek altyapıyı hazırlamaya çalışıyoruz. Önümüzde olacağı kesin gibi görünen turist akınına karşı yatırımcıları teşvik etmek başta olmak üzere konaklama tesislerinin sayısını artırmaya yönelik çok yönlü çalışma yapıyoruz."Bölgeye daha kapsamlı otellerin yapılabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ülke genelindeki sektör temsilcileriyle görüşeceklerini dile getiren Erin, "Otel yatırımcılarını teşvik edici özel destekler verilmesi için hükümet yetkilileriyle görüşme halindeyiz. Kentteki tarihi evlerden uygun olanların konukevine dönüştürülebilmesi için çalışma yapacağız. Var olan otel ve konuk evlerimizin tadilattan geçirilerek yenilenmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı."Artık Türkiye 'nin tanıtım unsuru oldu"Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de Göbeklitepe'nin UNESCO kalıcı listesine girmesiyle birlikte şehirde çok hızlı bir turizm hareketliliğinin yaşandığını söyledi.Tarihi ören yerinin, dünyanın her yerinden insanı kısa sürede ağırlamayı başardığını vurgulayan Çiftçi, kendi alanında ve sektöründe popüler olan birçok ünlü ismin de Göbeklitepe'yi ziyaret ettiğini belirtti.Şehrin en önemli tanıtım değerlerinin başında ören yerinin geldiğini anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:"2018 yılını yavaş yavaş kapatıyoruz, 2019 yılının ise Göbeklitepe için altın yıl olacağını düşünüyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor, turizmde 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi şehrimize turizm anlamında çok ciddi manada katkı sağlayacaktır. Bu sayede Şanlıurfa'yı dışarıda daha iyi tanıtmış olacağız. Göbeklitepe artık Şanlıurfa'nın bir unsurundan ziyade Türkiye'nin bir tanıtım unsurudur. Türkiye'nin artık turizmde dünyaya açılması lazım. Göbeklitepe gibi değerler ve arkeolojik varlıklarımızla dünyaya açılacağız. Dünyada ses getirerek ülkemizin ve dolayısıyla şehrimizin tanıtımını en iyi şekilde yapmak için büyük katkılar vereceğiz."Çiftçi, kentte yaşanan konaklama sorununun çözümü için tarihi evleri butik otellere dönüştürdüklerini anlatarak, "Her yıl 11 evimizi butik otele dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu yıl dönüştürmeye başladığımız ve kullandığımız evlerimiz var. Ziyaretçilerimizi şehrimizin dokusuna uygun, tarih kokan mekanlarda ağırlamak istiyoruz. Belediye olarak uygun olan tüm tarihi yapılarımızı turizme kazandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.