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Göbeklitepe'den ilk sıcak hava balonu havalandı

Göbeklitepe'den ilk sıcak hava balonu havalandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de ilk sıcak hava balonu havalandı.

24.08.2019 13:41
Göbeklitepe'den ilk sıcak hava balonu havalandı
Göbeklitepe'den ilk sıcak hava balonu havalandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de ilk sıcak hava balonu havalandı.
Her yıl birçok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği 12 bin yıllık dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen Göbeklitepe, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından daha çok dikkati çekmeye başladı.
Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçilerin konaklama gün sayısını artırmak ve kentteki turistik ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Şanlıurfa Turizm Geliştirme AŞ çalışma başlattı. İlk olarak Harran ve Halfeti'de sıcak hava balonu uçuşlarının yapılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yapılan başvurunun sonrasında yetkililer bölgeye gelerek inceleme yaptı. Bu kapsamda "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin sit alanı dışında, yere bağlı olarak ilk sıcak hava balonu deneme ve test uçuşu gerçekleştirildi.
Göbeklitepe'den ilk sıcak hava balonu havalandı

Göbeklitepe, Şanlıurfa, Genel

Kaynak: İHA

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