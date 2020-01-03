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Atiye'nin çekildiği Göbeklitepe, National Geographic'nin 2020'nin en iyileri listesinde

Netflix'in ikinci orjinal Türk dizisi Atiye'nin çekildiği Göbeklitepe, dünyaca ünlü National Geographic dergisinin "2020 yılında gidilecek en iyi yerler'' listesine girdi. İsveç'te bir konferansta da tanıtılan bölge için, Türkiye de tanıtım çalışmalarına hız vermiş durumda.

03.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:50 Atiye'nin çekildiği Göbeklitepe, National Geographic'nin 2020'nin en iyileri listesinde

Dünyaca ünlü National Geographic dergisi, doğal ve kültür zenginlikleriyle bilinen yerlere ilişkin her yıl yayınladığı "mutlaka görülmesi gereken yerler" listesini güncelledi. 2020 listesine şimdilerde yayınlanan Netflix dizisi Atiye'nin de çekildiği yer olan de girdi.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN LOKASYONLAR YER ALIYOR

Listede dünyanın dört bir yanından doğal ve kültürel zenginlikleriyle görmeye değer en güzel lokasyonlar yer alıyor. Her ilgi alanından gezginler için farklı seçenekler sunan liste; doğa severler, şehir hayatı meraklıları, farklı kültürleri tanımak isteyenler ve yeni maceralara doyamayanlar için dört ana kategoriye ayrılmış.

GÖBEKLİTEPE'NİN TANITIMI İÇİN DİZİ YAPILDI

Öte yanında 'de Göbeklitepe'nın dünyaya tanıtımı için farklı adımlar atıldı. Son olarak 2019'un Aralık ayında Netflix'te yayınlanan "Atiye" dizisi Göbeklitepe etrafında şekillenen bir senaryoya sahip. 190 ülkede aynı anda farklı dillerde dublaj seçenekleriyle yayına giren dizinin Göbeklitepe'nin tanıtımına katkı sağlayacağı ve turist çekeceği değerlendiriliyor.

GÖBEKLİTEPE NEREDE?

Göbeklitepe, Şanlıurfa'ya 13 kilometre mesafede bulunuyor. İnsanlık tarihinin başlangıç noktalarından biri olan 'nın en kuzey ucunda yer alıyor. Bu anlamda Mezopotamya'nın medeniyetlerin kuruluşuna, gelişimine şahitlik ettiğinin, insanlığın ilk yerleşik hayat örneklerinden biri olduğuna inanılıyor.


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Kaynak: Bültenler

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