Göbeklitepe'nin Gizemi 17 Mart'ta National Geographic'te

Şanlıurfa'nın Örencik Köyü yakınlarında 1963 yılında keşfedilen ve yıllar içinde yapılan kazılarla tarihe ışık tutan Göbeklitepe'deki çalışmalar arkeoloji başta olmak üzere tüm bilim dünyasında büyük bir heyecan ve merak uyandırdı. Neolitik döneme ait kutsal bir alan olan ve heykeller, simgeler, üç boyutlu oymalar ve çizimlerle 12 bin yıllık tapınak binalarına ev sahipliği yapan Göbeklitepe, 1995 yılından bu yana pek çok bilim insanının çalışmalarına konu oldu. Dekoratif yontulmuş taşlar ve T biçimli sütunlarıyla uygarlık tarihinin sıfır noktası kabul edilen bu sırlarla dolu mekanın bilinmeyenleri, Kültür Bakanlığı tarafından "Göbeklitepe Yılı" ilan edilen 2019'da National Geographic ekranlarına geliyor.

Mısır piramitlerinden yaklaşık yedi bin yıl önce inşa edilen ve uygarlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Göbeklitepe'ye dair soruları yanıtlayan "Göbeklitepe'nin Gizemi", 17 Mart Pazar günü saat 20.00'de National Geographic'te.

Ödüllü yönetmenlerden nefes kesen belgeselleri, dünyaca ünlü oyuncuların rol aldığı kaliteli yapımları ve ses getiren lokal prodüksiyonları Türk izleyicisi ile buluşturan National Geographic kanalını Digiturk, D-Smart, KabloTV ve Tivibu platformlarından izleyebilirsiniz.

Kaynak: Bültenler