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Göbeklitepe'nin sırlarına ışık tutuldu

Göbeklitepe'nin ışığını Gürsu'dan yansıtan "Tarihin Sıfır Noktasından Geleceğe: Göbeklitepe" Projesi kapsamında yapılan çalışmalar ve Göbeklitepe'nin sırları düzenlenen toplantıda anlatıldı.

27.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:57 Göbeklitepe'nin sırlarına ışık tutuldu

Tarihin seyrini değiştiren 'nin sırları, Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda; Prof. Necmi Karul, Prof. Mustafa Şahin ve Dr. Hüseyin Salikoğlu tarafından anlatıldı.

"2019 Göbeklitepe Yılı" kapsamında, Belediyesi ile Bilişim ve Yönetişim Derneği ortaklığında hazırlanan "Tarihin Sıfır Noktasından Geleceğe: Göbeklitepe Projesi", İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından hibe desteği almaya hak kazanarak, tarihin ışığını Gürsu'dan yansıttı.

"Tarihimize sahip çıkan projelerimizle, geçmişin izlerinin geleceğe taşınmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz" diyen Gürsu Belediye BaşkanıMustafaIşık, "Ülkemizin dünya tarihinin seyrini değiştiren böylesi görkemli bir değerinin tanıtımına katkı sağlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Başta Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Sayın Adem Yıldırım olmak üzere projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Projeyi büyük bir heyecanla hazırladıklarını belirten Bursa Bilişim ve Yönetişim DerneğiBaşkanı Adem Yıldırım, "Projemizi alanında yetkin kişilerin katkılarıyla özenle hazırladık ve uygulamalarını da tüm zorluklara rağmen keyifle yaptık. Projemizin hayata geçirilmesinde verdikleri destek için Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Işık'a teşekkür ediyorum" dedi.


Ördekli Kültür Merkezi, Göbeklitepe, Bursa, Gürsu, Güncel

Kaynak: Bültenler

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