Göbeklitepe Roma'da tanıtıldı

12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde de yer alan Göbeklitepe Ören Yeri, içinde panel ve fotoğraf sergisinin olduğu geniş kapsamlı bir etkinlikle, İtalya'nın başkenti Roma 'da tanıtıldı.Yıldız Sarayı Vakfının, Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezinin ev sahipliğinde düzenlediği "Göbeklitepe: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor" panel ve fotoğraf sergisine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Yıldız Sarayı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Özgür Yavuzer ile çok sayıda İtalyan konuk ve ilgililer katıldı.Etkinlik çerçevesinde ilk olarak Yıldız Sarayı Vakfı Başkanı Uslu'nun moderatörlüğünde, Milano Politeknik Üniversitesinden Prof. Giulio Magli, Iğdır Üniversitesinden Arkeolog Prof. Bahattin Çelik, Alman Arkeoloji Enstitüsünden Göbeklitepe Kazı Koordinatörü Dr. Lee Clare'in katılımıyla Göbeklitepe'yi farklı yönleriyle ele alan bir panel düzenlendi. Arkeoloji ve astronomi bilimleri arasındaki bağlantı üzerine çalışan Magli, Göbeklitepe'de bu iki bilime yönelik izleri aktarırken, Prof. Çelik, Göbeklitepe çevresindeki neolitik merkezler, Dr. Clare ise Göbeklitepe kazılarına dair bilgi verdi.Panelin ardından AA muhabirine konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Göbeklitepe, bizim 1960'lı yıllardan bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak üzerinde sabırla ve heyecanla çalıştığımız bir alan." dedi.Göbeklitepe'nin ilk olarak 1963 yılında tescilli alan ilan edildiğini dile getiren Yavuz, "Çok uzun bir çalışmanın sonucunda yine bakanlığımızın çabalarıyla çünkü dünya tarihinde bilinen her şeyi değiştiren bir alan olduğu için 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Alanları listesine kaydettirdik. Hemen akabinde de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2019 yılı Göbeklitepe Yılı ilan edildi." diye konuştu."Ziyaretçi sayısı 175 bine ulaştı"Yaptıkları tanıtım çalışmalarıyla bu ören yerine ziyaretçi sayısını arttırdıklarını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:"Biz bu yıl için bakanlık olarak tanıtım anlamında da olağanüstü çalışmalar yaptık. 2018 yılında 5 bin civarında olan ziyaretçi sayımızı biz 2019'un ilk yarısı itibariyle 175 bine ulaştırmanın başarısını ve keyfini yaşıyoruz. Elbette biz bakanlık olarak Göbeklitepe için pek çok çalışma yürütüyoruz. Fakat bu akşam burada olduğu gibi STK'lerimizin de bu alanda çalışma yapmaları, tanıtıma destek olmaları için yüreklendiriyoruz. Bu tarz projelerini de maddi manevi her şekilde destekliyoruz."Bakan Yardımcısı Yavuz, Roma'daki bu etkinlikle Göbeklitepe için son derece içerikli bir çalışma yapıldığını aktararak, "Bir taraftan Türk, Alman ve İtalyan araştırmacıların farklı yaklaşımlarını dinleme şansına sahip olduk. Bir diğer güzellik de tabii ki bakanlığımız Yunus Emre Enstitüsünün burada bu sergiye ev sahipliği yapıyor olması." dedi."Memnuniyet duyuyoruz" Yıldız Sarayı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Uslu da Türkiye'nin kültür diplomasisi alanında etkin çalışmalar yürüten bir ülke olduğunu bununla birlikte sivil toplumun da buna katkı vermesinin önemli olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda uzun yıllardır bu alanda çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşu olarak, ülkemizin bu en değerli kültür hazinesini dünyaya tanıtmak üzere böyle bir proje gerçekleştirip, daha sonrasında çok dilli bir kitap yayınıyla da daha geniş kitlelere de ulaşacak olan bir kültür projesini hem Şanlıurfa'da gerçekleştirecek olmaktan hem de şu anda Roma'da olduğu üzere tamamlamış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.Uslu, bugün burada Göbeklitepe'ye özgü ve son gelişmeleri sunabildikleri bir panel ile fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ile İtalyan Francesco Cicconi'nin çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi açtıklarını dile getirerek, "Çoklu yönleriyle Göbeklitepe'yi çoklu alanlar üzerinden İtalyanlarla buluşturabilmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Çünkü bugün burada İtalyan seyahat acentesi sahipleri, köşe yazarları, bloggerler gibi geniş toplum kesimlerini Göbeklitepe'yi tanıtabilecek bir grubu ağırlama imkanımız oldu." diye konuştu.Önümüzdeki ay böyle bir grubu Urfa'da da ağırlayarak, yerinde gösterme imkanı bulacaklarını anlatan Zeynep Karahan Uslu, sözlerini şöyle tamamladı:"Diğer taraftan Türkiye'nin Suriye'ye yönelik son derece haklı operasyonunda ülkemize yönelik haksız ve mesnetsiz birtakım iddiaların, uluslararası kamuoyu ve medya kuruluşları aracılığıyla ortaya atıldığı hatta, siyasi destekçilerinin olduğu, dolayısıyla ülkemizin itibarının zedelenmek istendiği bir zaman diliminde İtalya'da böyle bir etkinlikle kültür diplomasisinin gücünü aktive edebilmekten ve iki dost ülke arasındaki toplumlararası iletişimde kültür köprülerine de destek verebilmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz."Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de etkinlikte yaptığı konuşmada, "Tarihin en güzel örneklerinden biri olan ve ayakta kalan şu Roma şehrinde Göbeklitepe'yi anlatmak benim için çok önemli bir iftihar vesilesi. Bana göre, Göbeklitepe bunu hak ediyor. Roma'da bulunan her şeyi tarih sayfalarında bulmak mümkün ama Şanlıurfa'da olanları tarih sayfalarında bulmak mümkün değil. Bu nedenle Şanlıurfa gizemli bir şehir. Şanlıurfa'da yüzyıllar boyu kazı yapsanız altında tarih var." diye konuştu.Etkinlikte panelin ardından ünlü gitar virtüözü Ahmet Kanneci de etkinliğe katılanlara Türk ve İtalyan ezgilerinden derlediği repertuvarından müzik dinletisi sunarken, İzzet Keribar ile Francesco Cicconi'nin fotoğraflarından oluşan "Zamanın Mirası" isimli fotoğraf sergisi açıldı.