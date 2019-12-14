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Göbeklitepe sergisi açıldı

Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de, Göbeklitepe fotoğraf sergisi açıldı.

14.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:34

'ın ikinci büyük kenti Gence'de, fotoğraf sergisi açıldı.

'nin Gence Başkonsolosluğu ve Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen serginin açılışına Başkonsolos Zeki Öztürk, Gence Valiliği yetkilileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Mehseti Gencevi Müzesi'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Başkonsolos Öztürk, Göbeklitepe'nin insanlık tarihinin yeniden yazılmasını gerektirecek düzeyde önemli bir yer olduğunu söyledi.

Göbeklitepe'nin 12 bin yıl öncesine ait kalıntıları barındırdığını vurgulayan Öztürk, buradaki bulguların insanlığın toplu olarak birlikte yaşama ihtiyacının nasıl ortaya çıktığına işaret ettiğini belirtti.

Öztürk, Göbeklitepe'nin bulunma sürecine de değinerek, bu eşsiz yapının Türkiye'nin turizmine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Göbeklitepe fotoğraflarının yer aldığı sergi, 23 Aralık Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Göbeklitepe sergisi açıldı

Göbeklitepe, Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Güncel

Kaynak: AA


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