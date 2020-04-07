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Göbeklitepe yakınlarında domuz sürüsü görüntülendi

ŞANLIURFA'da dünyanın bilinen en eski dini yapılar topluluğunun bulunduğu Göbeklitepe yakınlarında yaban domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

07.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:24
Göbeklitepe yakınlarında domuz sürüsü görüntülendi

ŞANLIURFA'da dünyanın bilinen en eski dini yapılar topluluğunun bulunduğu Göbeklitepe yakınlarında yaban domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

Kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Göbeklitepe yakınlarında bazı kişiler otomobille giderken yol kenarında ilerleyen 5 yaban domuzuna rastladı. Arazide beslenen ve sürü halinde hareket eden 5 domuz, otomobili fark edince koşmaya başladı. İlk kez bölgede domuz gördüğünü anlatan vatandaşlar, duruma şaşırdıklarını kaydetti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Göbeklitepe, Güncel
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