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Göbeklitepe'ye 2019'da 412 bin 378 ziyaretçi

ŞANLIURFA'da bulunan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi, 2019 yılında 412 bin 378 kişi ziyaret etti.

03.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:51 Göbeklitepe'ye 2019'da 412 bin 378 ziyaretçi

ŞANLIURFA'da bulunan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen 'yi, 2019 yılında 412 bin 378 kişi ziyaret etti. 

'ya 18 kilometre uzaklıktaki  Mahallesi'nde yer alan Göbeklitepe, yaklaşık 6 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. Geçen sene temmuzda ise Bahreyn'de düzenlenen toplantıda Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. 12 bin yıllık geçmişe sahip olan ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmesinin ardından ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandı. Yurt içi ile dışında çeşitli etkinlikler ve sergilerle ünü dünya geneline yayılan Göbeklitepe, konu alındığı belgesel ve animasyon filmleriyle de her yaş grubunun ilgisini topladı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, 2018'de üst koruma çatısı yapım çalışmaları nedeniyle bir süre kapalı olan Göbeklitepe'yi yaklaşık 70 bin kişi ziyaret ederken, bu rakam 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle büyük artış göstererek 412 bin 378 kişiye ulaştı.



Göbeklitepe, Şanlıurfa, Örencik, Güncel

Kaynak: DHA

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