Göbeklitepe'ye araç desteği

Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı tatili boyunca şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin Göbeklitepe'yi rahat ziyaret edebilme adına ücretsiz ring araç desteği sundu.



12 bin yıllık tarihi ile UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesinde yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılı olarak ilan edilen Haliliye ilçesindeki Göbeklitepe, Kurban Bayramı tatili ile birlikte yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı sürdürüyor. Yaşanan yoğunluk ile birlikte Haliliye Belediyesi bayram tatili boyunca şehre gelen yerli ve yabancı misafirlerin Göbeklitepe'ye daha rahat gitmeleri adına ücretsiz ring aracı desteğinde bulundu.



Toplamda 10 araçla gerçekleştirilen ring hizmetinden dolayı son derece memnun olduklarını ifade eden ziyaretçiler, belediyeye teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA