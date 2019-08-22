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Göç eden Leylekler Ümraniye'de yağmur molası verdi

Her yıl Ağustos ayının sonlarına doğru sıcak bölgelere göç etmeye başlayan leylek sürüsü, şiddetli yağmur nedeniyle Ümraniye'de mola vererek binaların çatısında yağmurun dinmesini bekledi.

22.08.2019 12:07 Göç eden Leylekler Ümraniye'de yağmur molası verdi

Öte yandan Ümraniye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de leyleklerin verdiği molada rahatsız olmamaları için nöbet tuttu.

Sonbaharın yaklaşmasıyla sıcak bölgelere göç etmeye başlayan leylek sürüsü, şiddetli yağmur nedeniyle Ümraniye'de mola vererek binaların çatısında yağmurun dinmesini bekledi. Göçlerine yağmur molası veren leylek sürüsünü gören Ümraniyeliler, çatılarda yağmur molası veren leylekleri ilgiyle izledi.

Zabıta Ekipleri, Apartmanın Etrafında Leylekler İçin Bekledi

Ümraniye üzerinde göç eden leylek sürüsü, yağan şiddetli yağmur nedeniyle yolculuklarına mola vermek zorunda kaldı. Binaların çatısına konan onlarca leylek yağmurun dinmesini bekledi. Göç yolculuklarına mola veren leyleklerin çatıda beklemesi görenleri mest etti. Öte yandan Ümraniye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri leyleklerin verdiği molada rahatsız olmamaları için nöbet tuttu.

Ağustos ayının başlamasıyla sonbahar göçüne geçen binlerce leylek, eylül ayının ortasına kadar İstanbul semalarında süzülecek


Ümraniye, Zabıta, Güncel

Kaynak: Bültenler

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