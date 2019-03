Kaynak: İHA

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok: "Misafirlerimizi hiç kimseye muhtaç etmeyeceğiz""Aramızda bulunan özellikle Suriyeli kardeşlerimize şunu ifade etmek isterim ki, şanlı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şefkat ve merhamet kollarındasınız"Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu: "Ülkemiz şu ana kadar 3.6 milyonu aşkın Suriyeli kardeşimizi kayıt ve geçici koruma altına aldı"Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Uyum Buluşmaları'nın 14.'sü Mersin'de yapıldıMERSİN - Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, her göçün bir hikayesi olduğunu belirterek, "Aramızda bulunan özellikle Suriyeli kardeşlerimize şunu ifade etmek isterim ki, şanlı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şefkat ve merhamet kollarındasınız. Biz sizi hiçbir zaman dün olduğu gibi ne bugün ne de yarın hiçbir kimseye muhtaç etmeyeceğiz" dedi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Uyum Buluşmaları'nın 14.'sü Mersin'de yapıldı. Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin hak ve yükümlülükleri konusunda bir otelde düzenlenen buluşmada konuşan Mersin İl Göç İdaresi Müdürü Nalan Yetim, Türkiye'nin dünyadaki en büyük sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yaptığını söyledi. Suriyelilerin iç savaşta sığınmak için tercih ettikleri kentlerden birisinin de Mersin olduğunu belirten Yetim, "Uyum buluşmalarımızın Mersin'deki teması, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin hak ve yükümlülükleri olarak belirlenmiştir. Ülkelerindeki iç savaş sonrası Türkiye'ye sığınan yaklaşık 205 bin Suriyeli, geçici koruma statüsü ile Mersin'de yaşamaktadır. Mersin'de yaşayan 100 kişiden yaklaşık 11'i Suriyelidir ve Mersin geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı itibari ile Türkiye'de 6. sıradadır" diye konuştu. "3.6 milyonu aşkın Suriyeliyi kayıt ve geçici koruma altına aldık" Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu ise Türkiye'nin şu ana kadar 3.6 milyonu aşkın Suriyeliyi kayıt ve geçici koruma altına aldığını vurguladı. Göçün uzun bir süreç olup, birçok sektörel alanı da içinde barındırdığından sadece kayıt altına almakla tamamlanacak bir olgunun olmadığının altını çizen Kadıoğlu, "Her anne ve babanın hayali, dünyanın en kıymetli, en masum varlığı olan çocukları için güzel bir gelecek inşa etmektir. Dünyanın geleceği de onların gözünde, kalbinde ve ruhundadır. Bu yüzden siz ve çocuklarınız için dil öğrenimi ve meslek kazanımı gibi sunduğumuz imkanlardan lütfen faydalanın. Bu tür çalışmalarda genel müdürlük olarak sizleri destekleyeceğimizden hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı. Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok da her göçün bir hikayesi olduğunu belirtti. Göç idaresinin 6. yılını tamamlayacağını kaydeden Ok, "Çok yeni bir kurumuz ama aşkla, şevkle, muhabbetle ülkemizin 81 ilinde, 30 ilçede yaklaşık 10 bin personeliyle 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Göç deyince bunun hiç bitmeyeceğini ve süreklilik arz edeceğini, bitmeyeceğini ifade etmek isterim. İki tip göç vardır. Biri düzenli göçtür, diğeri ise düzensiz göç kısmıdır. Düzensiz göç savaşla, doğal afetle veya bir takım nedenlerden dolayı insanların ana vatanlarından, yerlerinden koparılmaları sonucunda başka bir ülkeye gelmeleri anlamına geliyor. Düzensiz göçün en istenilmediği şekli de kitlesel göçtür. 2011 yılında Suriye'de başlayan insanlık dramından sonra orada bulunan kardeşlerimiz, kendilerine en yakın coğrafyalara gelmek zorunda kaldılar. Hiç kimse güle oynaya, isteye isteye vatanını terk etmez. Göç hep bir vicdan yarasıdır" şeklinde konuştu. "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şefkat ve merhamet kollarındasınız" Dünyada artık birçok işi makinelerin yaptığını kaydeden Ok, şöyle davam etti: "Evrak düzenlemek, evrak teslim etmek otomasyonla halledilecek şeyler ama insanların ihtiyaçlarını bilip, o ihtiyaçlara çare ve çözüm üretmek gönül işidir. Gönlünüz olmasa bu işleri yapamazsınız. Ben kendi vatandaşlarıma şunu ifade etmek isterim. Sizin, bu aziz milletin sayesinde bu şerefli devlet sahada hiçbir şeyi eksik etmiyor. Devletinizle şeref, onur duyabilirsiniz. Bizim gurbetçilerimize çektirildiği gibi bugün ülkemizde bulunan misafirlerimize hiçbir çileyi çektirmiyoruz. Sahada hep birlikte çalışıyoruz. Aramızda bulunan özellikle Suriyeli kardeşlerimize şunu ifade etmek isterim ki, şanlı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şefkat ve merhamet kollarındasınız. Biz sizi hiçbir zaman ne bugün ne de yarın hiçbir kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Biz hiçbir zaman vicdanımızı kaybetmemeliyiz. Çünkü Anadolu göç ile oluştu, bugünkü göçü de krizden bir fırsat haline getirerek akıllı bir şekilde yönetmenin peşinde ve derdindeyiz. Vatandaşlarımız tedirgin de olmasın. Bölgedeki zalim Esad'ın zulmü biterse, oralar tekrar huzura kavuşursa bu arkadaşlarımız dönmek isterlerse yine yanlarındaki en büyük güç Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Burada kalacak arkadaşlarımızla da birlikte geleceğe hazırlamalıyız." Konuşmaların ardından sunumlar gerçekleştirildi.